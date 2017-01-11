Алексей Волков: Для меня Кубок IBU — это потеря мотивации
Стартер серебряной российской эстафеты в Рупольдинге Алексей Волков — о возвращении на Кубок мира, тренировках с Шипулиным и Гербуловым и отборе на первенство мира в Хохфильцене.
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— Второе место в эстафете вам сейчас кажется скорее поражением или успехом?
— Я изначально понимал, что у Антона Бабикова на этапе очень сильные финишеры. Антон, правда, тоже не раз доказывал, что может терпеть до конца, но на этот раз немного не хватило. Конечно, я верил до последнего в нашу победу, но и второе место, считаю, достойный результат.
— Если говорить о вашем собственном выступлении, показалось, что вас резко «накрыло» на трассе на заключительном круге?
— Не могу сказать, что в Рупольдинге особенно тяжелая трасса. Просто у меня после этапа Кубка IBU в Мартелле
ВСЯ ПРОБЛЕМА — В ГОЛОВЕ
— Это был ваш дебют на Кубке мира в этом сезоне. Сильно волновались?
— Вообще никаких эмоций по этому поводу не испытывал. В Рупольдинге я себя чувствую, как дома, провел здесь массу времени. К тому же, перед гонкой встретил Евгения Редькина (олимпийского чемпиона из родного для Волкова
— Вы традиционно уже много лет бегаете в эстафете первый этап. Не возникало желания попробовать себя на
— В эстафете вообще не бывает легких этапов. Но у каждого спортсмена есть свои сильные стороны, и при расстановке важно грамотно их использовать. Нельзя хорошего стрелка без мощного спурта ставить на финиш, а сильного бегуна, наоборот, на первый этап. Там вся борьба идет в толпе, и скорее всего, убежать от нее не получится.
— В какой момент карьеры вы ощутили в себе качества
— Меня еще в юниорах в округе ставили в эстафету вместе со взрослыми мужиками. Причем я тогда прокатился по всем этапам, даже на четвертом выступал. У многих биатлонистов
— На предыдущем этапе Кубка IBU вы испытали проблемы со стрельбой, что для вас крайне нехарактерно.
— Там была тяжелая ветровая обстановка. Но в любом случае, я понимал, что вся проблема — в голове. Уже в Рупольдинге мы пообщались с Андреем Гербуловым, и буквально за один вечер он поправил мне мозги. Не буду уж говорить, как именно (смеется).
В РОССИИ КАЖДАЯ ГОНКА — ЭТО ОТБОР
— Когда тренеры говорят об отправке
— Конечно, разница есть, и очень существенная. На Кубке IBU очень не хватает ощущения праздника, какое присутствует здесь. Там есть добрая десятка сильных спортсменов, с кем можно конкурировать, но… Знаете, для меня сейчас Кубок IBU — это потеря мотивации. Есть масса спортсменов намного моложе меня, которых надо выкатывать через этот турнир, а я, выходит, занимаю
— У вас не возникает ощущения, что чуть ли не главной гонкой сезона для российских биатлонистов становится ноябрьский отбор? Если там не попал на Кубок мира, дальше пробиться уже будет крайне сложно.
— У нас в России вообще каждая гонка — это отбор. Результат надо показывать всегда и везде, и права на ошибку практически никто не имеет.
— В этой связи вам не кажется, что готовясь вдвоем с Антоном Шипулиным, вы за период межсезонья от этой конкуренции успеваете отвыкнуть?
— Я считаю, что конкуренция на каждой тренировке не нужна. Иначе в группе, скажем, из десяти человек, на пик выйдут двое, а остальных просто задергают. Конкуренция нужна, чтобы выявить сильнейшего — тут вопросов нет. Но если мы хотим качественно подготовить к сезону некую группу спортсменов, тут не должно быть постоянной гонки.
— В это межсезонье к вашей группе присоединился тренер Андрей Гербулов. Что он сумел дать вам — и так одному из лучших стрелков в мировом биатлоне?
— Напомнил некоторые нюансы, которые мы отрабатывали в сборной, пока он там тренировал. Прошло несколько лет, я
— Старший тренер Рико Гросс сейчас играет
— Ровно такую, как и положено старшему тренеру. Они ведут диалог с Андреем Крючковым, порой Гросс мне сам
— У вас есть ощущение, что в Рупольдинге вам выпал фактически последний шанс попытаться отобраться в команду на чемпионат мира?
— В спорте все устроено очень просто: будет результат — будет пища для разговоров. Пока я просто настраиваюсь на следующую гонку. Может, если бы все зависело только от меня, я бы и смог порассуждать на эту тему. А когда решение принимает тренерский штаб, мне остается только делать все от себя зависящее и надеяться на лучшее.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Рупольдинга.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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