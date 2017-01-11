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— Второе место в эстафете вам сейчас кажется скорее поражением или успехом?

— Я изначально понимал, что у Антона Бабикова на этапе очень сильные финишеры. Антон, правда, тоже не раз доказывал, что может терпеть до конца, но на этот раз немного не хватило. Конечно, я верил до последнего в нашу победу, но и второе место, считаю, достойный результат.

— Если говорить о вашем собственном выступлении, показалось, что вас резко «накрыло» на трассе на заключительном круге?

— Не могу сказать, что в Рупольдинге особенно тяжелая трасса. Просто у меня после этапа Кубка IBU в Мартелле какое-то подбитое состояние. Мы туда приехали с равнины на очень непростую высоту, я пробежал три гонки, причем в сильный ветер, потом всего два дня отдыха — и эстафета. Надеюсь, до следующей гонки я успею восстановиться и почувствую себя лучше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Standing for the first relay leg: ?? Hofer in the lead, ?? BJOERNDALEN and ?? Volkov in his slipstream <a href="https://twitter.com/hashtag/RUH17?src=hash">#RUH17</a> <a href="https://t.co/JXlEWCXyPz">pic.twitter.com/JXlEWCXyPz</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/819178126555181056">11 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ВСЯ ПРОБЛЕМА — В ГОЛОВЕ

— Это был ваш дебют на Кубке мира в этом сезоне. Сильно волновались?

— Вообще никаких эмоций по этому поводу не испытывал. В Рупольдинге я себя чувствую, как дома, провел здесь массу времени. К тому же, перед гонкой встретил Евгения Редькина (олимпийского чемпиона из родного для Волкова Ханты-Мансийска. — Прим. «СЭ»), мы поговорили, и я окончательно ощутил домашний уют.

— Вы традиционно уже много лет бегаете в эстафете первый этап. Не возникало желания попробовать себя на каком-то еще?

— В эстафете вообще не бывает легких этапов. Но у каждого спортсмена есть свои сильные стороны, и при расстановке важно грамотно их использовать. Нельзя хорошего стрелка без мощного спурта ставить на финиш, а сильного бегуна, наоборот, на первый этап. Там вся борьба идет в толпе, и скорее всего, убежать от нее не получится.

— В какой момент карьеры вы ощутили в себе качества сверх-надежного эстафетчика?

— Меня еще в юниорах в округе ставили в эстафету вместе со взрослыми мужиками. Причем я тогда прокатился по всем этапам, даже на четвертом выступал. У многих биатлонистов почему-то есть психологический барьер: мол, только не ставьте меня на первый и четвертый этапы, лучше посередине. Хотя я с этим не согласен, каждый этап по-своему сложен и требует определенных качеств.

— На предыдущем этапе Кубка IBU вы испытали проблемы со стрельбой, что для вас крайне нехарактерно.

— Там была тяжелая ветровая обстановка. Но в любом случае, я понимал, что вся проблема — в голове. Уже в Рупольдинге мы пообщались с Андреем Гербуловым, и буквально за один вечер он поправил мне мозги. Не буду уж говорить, как именно (смеется).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Svendsen only a few seconds behind Babikov! The Russian team is watching on! <a href="https://twitter.com/hashtag/RUH17?src=hash">#RUH17</a> <a href="https://t.co/41tpW2aA6N">pic.twitter.com/41tpW2aA6N</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/819193050090053634">11 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В РОССИИ КАЖДАЯ ГОНКА — ЭТО ОТБОР

— Когда тренеры говорят об отправке кого-то на Кубок IBU, нередко приводят ваш пример: мол, можно безболезненно выступить там и потом вернуться в основу. Вам действительно все равно, где выступать?

— Конечно, разница есть, и очень существенная. На Кубке IBU очень не хватает ощущения праздника, какое присутствует здесь. Там есть добрая десятка сильных спортсменов, с кем можно конкурировать, но… Знаете, для меня сейчас Кубок IBU — это потеря мотивации. Есть масса спортсменов намного моложе меня, которых надо выкатывать через этот турнир, а я, выходит, занимаю чье-то место. Но что поделать, решает же тренерский штаб. Мне остается только показывать результаты.

— У вас не возникает ощущения, что чуть ли не главной гонкой сезона для российских биатлонистов становится ноябрьский отбор? Если там не попал на Кубок мира, дальше пробиться уже будет крайне сложно.

— У нас в России вообще каждая гонка — это отбор. Результат надо показывать всегда и везде, и права на ошибку практически никто не имеет.

— В этой связи вам не кажется, что готовясь вдвоем с Антоном Шипулиным, вы за период межсезонья от этой конкуренции успеваете отвыкнуть?

— Я считаю, что конкуренция на каждой тренировке не нужна. Иначе в группе, скажем, из десяти человек, на пик выйдут двое, а остальных просто задергают. Конкуренция нужна, чтобы выявить сильнейшего — тут вопросов нет. Но если мы хотим качественно подготовить к сезону некую группу спортсменов, тут не должно быть постоянной гонки.

— В это межсезонье к вашей группе присоединился тренер Андрей Гербулов. Что он сумел дать вам — и так одному из лучших стрелков в мировом биатлоне?

— Напомнил некоторые нюансы, которые мы отрабатывали в сборной, пока он там тренировал. Прошло несколько лет, я кое-что подзабыл, но сейчас мы к этому вернулись. К сожалению, получилось так, что весь подготовительный период мы работали с Гербуловым и Крючковым, а на Кубке IBU я сейчас с Падиным и Башкировым. Они тоже далеко не чужие мне люди, мы нашли общий язык, но ведь летом мы не тренировались вместе. А дистанционного общения с Андреем Александровичем все равно не хватает.

— Старший тренер Рико Гросс сейчас играет какую-то роль в вашей подготовке?

— Ровно такую, как и положено старшему тренеру. Они ведут диалог с Андреем Крючковым, порой Гросс мне сам что-то подсказывает. Но все, что касается тренировочных планов, они решают вместе с Крючковым.

— У вас есть ощущение, что в Рупольдинге вам выпал фактически последний шанс попытаться отобраться в команду на чемпионат мира?

— В спорте все устроено очень просто: будет результат — будет пища для разговоров. Пока я просто настраиваюсь на следующую гонку. Может, если бы все зависело только от меня, я бы и смог порассуждать на эту тему. А когда решение принимает тренерский штаб, мне остается только делать все от себя зависящее и надеяться на лучшее.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Рупольдинга.