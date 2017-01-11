Биатлонист Бабиков не ожидал, что ему будет тяжело на последнем круге эстафеты
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Биатлонист Антон Бабиков не ожидал, что ему будет тяжело на последнем круге перед финишем эстафетной гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Его слова приводит
пресс-служба Союза биатлонистов России.
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Ранее сборная России в составе Алексея Волкова, Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Первой стала сборная Норвегии, третьей — команда Германии. Шедший на четвертом этапе Бабиков после второго огневого рубежа опережал норвежца
«Конечно, я не ожидал, что будет так тяжело на последнем круге. Отстрелял я в принципе нормально: мог, конечно, попадать стоя, но не получилось, — сказал Бабиков. — Тем не менее, думал, что сумею сохранить и даже нарастить скорость. Но сегодня этого не получилось сделать, Свендсен был сильнее».
Биатлонист признался, что на последнем круге у него совсем не осталось сил, и ощущения были не из приятных.
«Надеюсь, что никто их не испытает: просто нет никаких сил в ногах, они не то что расслабляются — начинают болеть, сковываться. Ты не можешь оттолкнуться, ничего не можешь сделать. И в
Антон Шипулин заявил, что чувствует себя лучше по сравнению с этапом Кубка мира в Оберхофе.
«Бежать сегодня было довольно непривычно, так как я достаточно давно не бегал вторые этапы, — сказал Шипулин. — На четвертом этапе, конечно, тактически немножко
«В целом, думаю, на твердую четверку сложилось сегодняшнее выступление. Допустил одну ошибку на лежке,
«В поддержку Антону Бабикову скажу: конечно, ему было сегодня психологически тяжело, хотя он говорит, что не волновался. Я его пытался всячески поддержать, думаю, у него самая большая проблема была сегодня в голове. Я ловил такое же состояние на Олимпиаде в Ванкувере, когда последний круг еле доезжал, Антон сегодня объяснил свое состояние примерно так же. Поговорим с ним еще сегодня вечером, главное, чтобы он не забивал себе этим голову, и все будет отлично», — отметил Шипулин.
Женская эстафетная гонка пройдет 12 января.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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