Биатлонист Бабиков не ожидал, что ему будет тяжело на последнем круге эстафеты

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Ранее сборная России в составе Алексея Волкова, Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Первой стала сборная Норвегии, третьей — команда Германии. Шедший на четвертом этапе Бабиков после второго огневого рубежа опережал норвежца Эмиля-Хегле Свендсена на 14,8 секунды, но ближе к финишу пропустил соперника вперед.

«Конечно, я не ожидал, что будет так тяжело на последнем круге. Отстрелял я в принципе нормально: мог, конечно, попадать стоя, но не получилось, — сказал Бабиков. — Тем не менее, думал, что сумею сохранить и даже нарастить скорость. Но сегодня этого не получилось сделать, Свендсен был сильнее».

Биатлонист признался, что на последнем круге у него совсем не осталось сил, и ощущения были не из приятных.

«Надеюсь, что никто их не испытает: просто нет никаких сил в ногах, они не то что расслабляются — начинают болеть, сковываться. Ты не можешь оттолкнуться, ничего не можешь сделать. И в какой-то момент голова подавляет. Когда обгоняет сильный спортсмен и ты понимаешь, что не можешь составить ему конкуренцию, потому что ты физически ослаб и психологически подрываешься, невозможно работать», — подчеркнул он. Следующей мужской гонкой на этапе Кубка мира будет спринт, который пройдет 13 января.

Антон Шипулин заявил, что чувствует себя лучше по сравнению с этапом Кубка мира в Оберхофе.

«Бежать сегодня было довольно непривычно, так как я достаточно давно не бегал вторые этапы, — сказал Шипулин. — На четвертом этапе, конечно, тактически немножко по-другому распределяешь силы. Здесь же приходится биться за каждую секунду, потому что впереди еще бегут два этапа. Очень важно привезти отрыв как можно больше, если получается».

«В целом, думаю, на твердую четверку сложилось сегодняшнее выступление. Допустил одну ошибку на лежке, из-за этого не поставлю себе пятерку. После болезни, конечно, бежалось получше, чем в Оберхофе, там самочувствие было не очень хорошее. Но, думаю, до совершенного состояния еще далековато, нам нужно много работать, Надеюсь, мы с тренером сумеем справиться с этой ситуацией и выправить ошибки», — добавил спортсмен.

«В поддержку Антону Бабикову скажу: конечно, ему было сегодня психологически тяжело, хотя он говорит, что не волновался. Я его пытался всячески поддержать, думаю, у него самая большая проблема была сегодня в голове. Я ловил такое же состояние на Олимпиаде в Ванкувере, когда последний круг еле доезжал, Антон сегодня объяснил свое состояние примерно так же. Поговорим с ним еще сегодня вечером, главное, чтобы он не забивал себе этим голову, и все будет отлично», — отметил Шипулин.

Женская эстафетная гонка пройдет 12 января.