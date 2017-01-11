Антон Шипулин: Самая большая проблема у Бабикова была сегодня в голове

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— Бежать сегодня было довольно непривычно, — приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. — Я достаточно давно не бегал вторые этапы. На четвертом этапе, конечно, тактически немножко по-другому распределяешь силы. Здесь же приходится биться за каждую секунду, потому что впереди еще бегут два этапа. Очень важно привезти отрыв как можно больше, если получается.

В целом, думаю, на твердую четверку сложилось сегодняшнее выступление. Допустил одну ошибку на лежке, из-за этого не поставлю себе пятерку.

После болезни, конечно, бежалось получше, чем в Оберхофе. Там самочувствие было не очень хорошее. Но, думаю, до совершенного состояния еще далековато. Нам нужно много работать. Надеюсь, мы с тренером сумеем справиться с этой ситуацией и выправить ошибки.

В поддержку Антону Бабикову скажу: конечно, ему было сегодня психологически тяжело. Хотя он говорит, что не волновался. Я его пытался всячески поддержать. Думаю, у него самая большая проблема была сегодня в голове. Я ловил такое же состояние на Олимпиаде в Ванкувере, когда последний круг еле доезжал. Антон сегодня объяснил свое состояние примерно так же. Поговорим с ним еще сегодня вечером. Главное, чтобы он не забивал себе этим голову, и все будет отлично.