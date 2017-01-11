Антон Шипулин: Самая большая проблема у Бабикова была сегодня в голове
Российский биатлонист Антон Шипулин подчеркнул, что чувствует себя лучше после болезни. Сегодня в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге сборная России в составе Шипулина, Алексея Волкова, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место, уступив Норвегии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Бежать сегодня было довольно непривычно, — приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. — Я достаточно давно не бегал вторые этапы. На четвертом этапе, конечно, тактически немножко
В целом, думаю, на твердую четверку сложилось сегодняшнее выступление. Допустил одну ошибку на лежке,
После болезни, конечно, бежалось получше, чем в Оберхофе. Там самочувствие было не очень хорошее. Но, думаю, до совершенного состояния еще далековато. Нам нужно много работать. Надеюсь, мы с тренером сумеем справиться с этой ситуацией и выправить ошибки.
В поддержку Антону Бабикову скажу: конечно, ему было сегодня психологически тяжело. Хотя он говорит, что не волновался. Я его пытался всячески поддержать. Думаю, у него самая большая проблема была сегодня в голове. Я ловил такое же состояние на Олимпиаде в Ванкувере, когда последний круг еле доезжал. Антон сегодня объяснил свое состояние примерно так же. Поговорим с ним еще сегодня вечером. Главное, чтобы он не забивал себе этим голову, и все будет отлично.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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