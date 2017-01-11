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11 января 2017, 19:44 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Самая большая проблема у Бабикова была сегодня в голове

Российский биатлонист Антон Шипулин подчеркнул, что чувствует себя лучше после болезни. Сегодня в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге сборная России в составе Шипулина, Алексея Волкова, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место, уступив Норвегии.

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© AFP 2016

— Бежать сегодня было довольно непривычно, — приводит официальный сайт СБР слова Шипулина. — Я достаточно давно не бегал вторые этапы. На четвертом этапе, конечно, тактически немножко по-другому распределяешь силы. Здесь же приходится биться за каждую секунду, потому что впереди еще бегут два этапа. Очень важно привезти отрыв как можно больше, если получается.

В целом, думаю, на твердую четверку сложилось сегодняшнее выступление. Допустил одну ошибку на лежке, из-за этого не поставлю себе пятерку.

После болезни, конечно, бежалось получше, чем в Оберхофе. Там самочувствие было не очень хорошее. Но, думаю, до совершенного состояния еще далековато. Нам нужно много работать. Надеюсь, мы с тренером сумеем справиться с этой ситуацией и выправить ошибки.

В поддержку Антону Бабикову скажу: конечно, ему было сегодня психологически тяжело. Хотя он говорит, что не волновался. Я его пытался всячески поддержать. Думаю, у него самая большая проблема была сегодня в голове. Я ловил такое же состояние на Олимпиаде в Ванкувере, когда последний круг еле доезжал. Антон сегодня объяснил свое состояние примерно так же. Поговорим с ним еще сегодня вечером. Главное, чтобы он не забивал себе этим голову, и все будет отлично.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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