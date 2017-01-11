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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28395560/
11 января 2017, 19:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Мужская сборная Германии по биатлону вышла на первое место в Кубке наций

Мужская сборная Германии по биатлону вышла на первое место в Кубке наций благодаря завоёванному третьему месту в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Немцы обошли французов, выступивших в гонке откровенно плохо, а россияне и норвежцы делят между собой третью строчку.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Мужчины
1. Германия — 3045.
2. Франция — 3030.
3. Россия — 3000.
3. Норвегия — 3000.
5. Австрия — 2716.
6. Чехия — 2654.
7. Украина — 2559.
8. Италия — 2287.
9. Швейцария — 2259.
10. Болгария — 2120.
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