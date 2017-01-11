К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я доволен тем, как провёл первый этап. Это был хороший старт для всей нашей команды. Стрелял я хорошо. Рупольдинг — успешное место для норвежской сборной, и сегодня я надеялся на продолжение», — передаёт слова Бьорндалена с пресс-конференции спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.



Эмиль Хегле Свендсен вырвал победу у россиянина Антона Бабикова на финишной прямой. Третьими стали представители Германии.