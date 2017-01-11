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11 января 2017, 19:47 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Рупольдинг — успешное место для сборной Норвегии по биатлону

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал победу своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он выступал под первым номером.

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© AFP 2016

«Я доволен тем, как провёл первый этап. Это был хороший старт для всей нашей команды. Стрелял я хорошо. Рупольдинг — успешное место для норвежской сборной, и сегодня я надеялся на продолжение», — передаёт слова Бьорндалена с пресс-конференции спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.

Эмиль Хегле Свендсен вырвал победу у россиянина Антона Бабикова на финишной прямой. Третьими стали представители Германии.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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