Бьорндален: Рупольдинг — успешное место для сборной Норвегии по биатлону
Норвежский биатлонист
Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал победу своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он выступал под первым номером.
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«Я доволен тем, как провёл первый этап. Это был хороший старт для всей нашей команды. Стрелял я хорошо. Рупольдинг — успешное место для норвежской сборной, и сегодня я надеялся на продолжение», — передаёт слова Бьорндалена с
Эмиль Хегле Свендсен вырвал победу у россиянина Антона Бабикова на финишной прямой. Третьими стали представители Германии.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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