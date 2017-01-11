Личный тренер Бабикова остался доволен выступлением биатлониста в эстафете
МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков выступил успешно на заключительном этапе эстафетной гонки этапа Кубка мира в Рупольдинге. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер 25-летнего спортсмена Виктор Никитин.
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Сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Бабикова заняла второе место в эстафетной гонке 4×7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге. После последнего огневого рубежа Бабиков выигрывал у своего преследователя норвежца Эмиля Хегле Свендсена 14,8 секунды, однако на финише уступил сопернику.
«Я считаю, что Антон выступил хорошо, он молодец. Главное, что он справился со стрельбой, а что касается решения поставить его на последний этап, то это прерогатива тренерского штаба сборной во главе с Александром Владимировичем Касперовичем. Раньше последний этап он бегал только за Республику Башкортостан, но в командах других регионов тоже есть “монстры”, конкуренция на внутренних стартах тоже большая», — сказал Никитин.
Прежде финишером сборной России являлся олимпийский чемпион Шипулин.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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