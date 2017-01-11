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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28395425/
11 января 2017, 19:27 | Биатлон | ТАСС

Личный тренер Бабикова остался доволен выступлением биатлониста в эстафете

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков выступил успешно на заключительном этапе эстафетной гонки этапа Кубка мира в Рупольдинге. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер 25-летнего спортсмена Виктор Никитин.

Виктор Никитин считает что россиянин справился со стрельбой. Увеличить
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Сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Бабикова заняла второе место в эстафетной гонке 4×7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге. После последнего огневого рубежа Бабиков выигрывал у своего преследователя норвежца Эмиля Хегле Свендсена 14,8 секунды, однако на финише уступил сопернику.

«Я считаю, что Антон выступил хорошо, он молодец. Главное, что он справился со стрельбой, а что касается решения поставить его на последний этап, то это прерогатива тренерского штаба сборной во главе с Александром Владимировичем Касперовичем. Раньше последний этап он бегал только за Республику Башкортостан, но в командах других регионов тоже есть “монстры”, конкуренция на внутренних стартах тоже большая», — сказал Никитин.

Прежде финишером сборной России являлся олимпийский чемпион Шипулин.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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