Личный тренер Бабикова остался доволен выступлением биатлониста в эстафете

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Сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Бабикова заняла второе место в эстафетной гонке 4×7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге. После последнего огневого рубежа Бабиков выигрывал у своего преследователя норвежца Эмиля Хегле Свендсена 14,8 секунды, однако на финише уступил сопернику.

«Я считаю, что Антон выступил хорошо, он молодец. Главное, что он справился со стрельбой, а что касается решения поставить его на последний этап, то это прерогатива тренерского штаба сборной во главе с Александром Владимировичем Касперовичем. Раньше последний этап он бегал только за Республику Башкортостан, но в командах других регионов тоже есть “монстры”, конкуренция на внутренних стартах тоже большая», — сказал Никитин.

Прежде финишером сборной России являлся олимпийский чемпион Шипулин.