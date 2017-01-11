Свендсен: Не думал, что получится догнать Бабикова, но он почти остановился
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, обошедший на финише эстафеты в Рупольдинге россиянина Антона Бабикова, прокомментировал своё достижение.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AFP 2016
«Последний круг я провёл очень хорошо. Не думал, что у меня получится догнать россиянина. Не чувствовал, что способен на это, но, когда я увидел, что догоняю его, мотивации прибавилось. Понял, что обгоню его в самом конце. На последнем подъёме я не думал, что получится это сделать, но он практически остановился. Было здорово, мы все провели хорошую гонку. Хоть братьев Бё и не было в составе, у нас отличная команда», — приводит слова Свендсена NRK.
|
|
|
|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter