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11 января 2017, 19:17 | Биатлон | БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 16-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 16-е место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится в Рупольдинге 12 января женской эстафетной гонкой. Старт запланирован на 16.30 по белорусскому времени. Увеличить
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© РИА "Новости"

Квартет в составе Сергея Бочарникова, Максима Воробья, Романа Елетнова и Владимира Чепелина допустил три промаха и уступили победителям из Норвегии 3 мин. 07,3 сек. За скандинавскую дружину в прошедшей гонке выступил Уле-Эйнар Бьорндален, который стартовал на первом этапе и использовал всего один дополнительный патрон на двух огневых рубежах. Норвежские биатлонистки затратили на прохождение дистанции 1 час 13 мин. 40,7 сек. Серебряным призером стала команда России — +5,1 сек (0+2). Сборная Германии заняла третье место — +23,5 сек. (1+9).

Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится в Рупольдинге 12 января женской эстафетной гонкой. Старт запланирован на 16.30 по белорусскому времени.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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Личный тренер Бабикова остался доволен выступлением биатлониста в эстафете

Личный тренер Бабикова остался доволен выступлением биатлониста в эстафете

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков выступил успешно на заключительном этапе эстафетной гонки этапа Кубка мира в Рупольдинге. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер 25-летнего спортсмена Виктор Никитин.
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