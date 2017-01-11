Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 16-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Квартет в составе Сергея Бочарникова, Максима Воробья, Романа Елетнова и Владимира Чепелина допустил три промаха и уступили победителям из Норвегии 3 мин. 07,3 сек. За скандинавскую дружину в прошедшей гонке выступил Уле-Эйнар Бьорндален, который стартовал на первом этапе и использовал всего один дополнительный патрон на двух огневых рубежах. Норвежские биатлонистки затратили на прохождение дистанции 1 час 13 мин. 40,7 сек. Серебряным призером стала команда России — +5,1 сек (0+2). Сборная Германии заняла третье место — +23,5 сек. (1+9).

Пятый этап Кубка мира по биатлону продолжится в Рупольдинге 12 января женской эстафетной гонкой. Старт запланирован на 16.30 по белорусскому времени.