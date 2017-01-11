Драма в Рупольдинге. Россияне упустили победу в эстафете на финишной прямой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

1-й этап. Алексей Волков: идеальная стрельба и место в группе лидеров

Вот и Волков вернулся на Кубок мира. В этом сезоне тренеры еще ни разу не вызывали его в первую сборную, считая результаты недостаточно высокими. Но Волков за последние годы заработал авторитет надежного эстафетчика, и, пока есть время, наши тренеры решились на эксперименты. На первой эстафете сезона забойщиком российской команды был Максим Цветков — лучший на данный момент стрелок нашей команды (его процент 91,05). И то, что сегодня Цветкова нет в составе, говорит как раз о том, что его, цветковскую, надежность проверять не нужно: она сомнению не подлежит. Поэтому Максим скорее на заслуженном отдыхе, чем на скамейке запасных.

И Волков сегодня заслужил похвалы. В то время, как на стойке зашел на штрафной круг Эрик Лессер (Германию называли главным фаворитом этой гонки) и отстал от лидера на 50 секунд, не справился со стрельбой Симон Фуркад, который за этот этап отстал почти на две минуты от лидера итальянца Хоффера, Алексей показал идеальную стрельбу и уступил лидеру крохи: 14 секунд. Он передал эстафету Антону Шипулину шестым.

2-й этап. Антон Шипулин: россияне выходят на первое место

Шипулин на втором этапе — уже само по себе сенсация. За три последних года тренерский штаб нас приучил: если он участвует в эстафете, то неизменно бежит на четвертом этапе. Так повелось с конца 2013 года, когда наша команда выиграла эстафету во французском Анси, правда, ту победу у нас отобрали из-за положительной допинг-пробы Александра Логинова. Без Шипулина за эти годы наша сборная бежала только трижды и при этом ни разу не попала на пьедестал.

Опять же ссылка Шипулина на второй этап — это также не наказание для самого спортсмена. Все-таки позаботиться о запасном финишере — не самая последняя задача для нашего тренерского штаба, и кого еще пробовать в этой роли, как не тезку Шипулина — Бабикова, который очень смело вливается в круг лидеров Кубка мира. И пока он, напомним, единственный из мужской сборной России, у которого есть золотая медаль в этом сезоне, завоеванная на этапе в Эстерсунде.

Тем временем становится понятно, что сегодня прекрасный день для того, чтобы выиграть золото всей четверке — Антон Шипулин также уверенно проходит свой этап (используя один дополнительный патрон). А вслед за французами и немцами, в тень уходят и лидировавшие итальянцы — Доминик Виндиш заходит на штрафной круг. Преимущество сборной России после шипулинского этапа над ближайшим конкурентом — 27 секунд.

«Гонкой я доволен, — сказал Антон после гонки телеканалу “Матч ТВ”. — Не сказал бы, что прошел ее на отлично, но четверку с плюсом заслужил. Чувствую себя лучше, чем в Оберхофе. Сегодня я выступал на непривычном для себя этапе, и хочу сказать, у него есть свои сложности. Прежде всего это то, что до последней секунды нужно упираться, работая на команду».

3-й этап. Матвей Елисеев: идеальная стрельба и по-прежнему первое место

Для Елисеева это вторая эстафета в карьере на Кубке мира. Первую попытку многие считают неудачной, поскольку в Поклюке в декабре Матвей зашел на штрафной круг. Но в той ситуации гораздо важнее было то, как Елисеев сам себя вытащил из ямы, в которую чуть было не угодил — идеальная стрельба стоя помогла ему сохранить для сборной России место на пьедестале.

Сегодня на лежке у Матвея — никаких проблем: пять из пяти. И на стойке он тоже великолепен. То, как он стрелял на этот раз, — просто праздник какой-то!

Матвей уходит со стадиона первым, когда конкуренты только изготавливаются. А уж сколько там не закрылось мишеней: следующий за Елисеевым — Пайффер — пройдет контрольную отметку после стрельбы только через 41 секунду.

Перед четвертым этапом немцы и норвежцы сократили отставание до 30 секунд, но именно Бабиков отправился на дистанцию первым из финишеров.

4-й этап. Антон Бабиков: промах последним и проигрыш Свендсену

А какие у него преследователи! Тертые калачи — Шемпп и Свендсен. После того как лежа россиянин хладнокровно отправляет точно в цель пять из пяти, эти двое не дают расслабиться: также закрывают все и пускаются в решающую погоню за россиянином, который впереди — в 27 секундах.

Решающая стрельба. Последний выстрел — ох! Одна мишень Бабикова остается черной дырой. Но ненадолго — хватает одного дополнительного патрона, чтобы ее закрыть. А вот хватит ли Антону 14 секунд преимущества над Свендсеном, чтобы удержать победу в этой захватывающей битве?

Увы, весь последний круг норвежец сокращал, отщипывая по кусочку от этих секунд буквально на каждом метре. А метров за сто до финиша Свендсен обошел Бабикова и лишил сборную России долгожданного и такого реального сегодня золота в эстафете.

Оба долго еще лежали на снегу. Оба отдали этой гонке все силы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment: <a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RUH17?src=hash">#RUH17</a> <a href="https://t.co/FfPpZEoSW9">pic.twitter.com/FfPpZEoSW9</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/819194352467513346">11 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>