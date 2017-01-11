Васильев: Российским биатлонистам за эстафету можно поставить «отлично»
МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Сборной России по биатлону за выступление в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге можно поставить «отлично». Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
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Российская команда в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова показала результат 1 час 13 минут 45,8 секунды, использовав на восьми огневых рубежах два дополнительных патрона и заняли второе место. Победила сборная Норвегии (1:13.40,7; пять патронов), третьей стала команда Германии (отставание 23,5 секунды; 1 круг + девять патронов).
«Видно, что ребята загруженные, все бежали не быстро. Самое главное, что справились со стрельбой, но досадный последний промах и предопределил результат — в эстафетах главное требование не использовать дополнительные патроны. В стрельбе наши парни сработали на “четыре с плюсом”, а за гонку поставлю им “отлично”. Очень ровно и стабильно прошли», — сказал Васильев.
«Думаю, что (Максим) Цветков привнесет нам большего колорита, плюс команда наберет форму к чемпионату мира и будет шустрее, сейчас, откровенно говоря, хорошая форма и не нужна», — добавил двукратный олимпийский чемпион.
Для норвежских спортсменов эта победа стала первой в нынешнем сезоне Кубка мира.
Женская эстафета пройдет 12 января. Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 15 января.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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