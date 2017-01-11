Васильев: Российским биатлонистам за эстафету можно поставить «отлично»

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Российская команда в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова показала результат 1 час 13 минут 45,8 секунды, использовав на восьми огневых рубежах два дополнительных патрона и заняли второе место. Победила сборная Норвегии (1:13.40,7; пять патронов), третьей стала команда Германии (отставание 23,5 секунды; 1 круг + девять патронов).

«Видно, что ребята загруженные, все бежали не быстро. Самое главное, что справились со стрельбой, но досадный последний промах и предопределил результат — в эстафетах главное требование не использовать дополнительные патроны. В стрельбе наши парни сработали на “четыре с плюсом”, а за гонку поставлю им “отлично”. Очень ровно и стабильно прошли», — сказал Васильев.

«Думаю, что (Максим) Цветков привнесет нам большего колорита, плюс команда наберет форму к чемпионату мира и будет шустрее, сейчас, откровенно говоря, хорошая форма и не нужна», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Для норвежских спортсменов эта победа стала первой в нынешнем сезоне Кубка мира.

Женская эстафета пройдет 12 января. Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 15 января.