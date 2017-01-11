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11 января 2017, 18:43 | Биатлон | ТАСС

Васильев: Российским биатлонистам за эстафету можно поставить «отлично»

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Сборной России по биатлону за выступление в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге можно поставить «отлично». Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Российская команда в составе Алексея Волкова Антона Шипулина Матвея Елисеева и Антона Бабикова в Рупольдинге заняла второе место. Увеличить
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Российская команда в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова показала результат 1 час 13 минут 45,8 секунды, использовав на восьми огневых рубежах два дополнительных патрона и заняли второе место. Победила сборная Норвегии (1:13.40,7; пять патронов), третьей стала команда Германии (отставание 23,5 секунды; 1 круг + девять патронов).

«Видно, что ребята загруженные, все бежали не быстро. Самое главное, что справились со стрельбой, но досадный последний промах и предопределил результат — в эстафетах главное требование не использовать дополнительные патроны. В стрельбе наши парни сработали на “четыре с плюсом”, а за гонку поставлю им “отлично”. Очень ровно и стабильно прошли», — сказал Васильев.

«Думаю, что (Максим) Цветков привнесет нам большего колорита, плюс команда наберет форму к чемпионату мира и будет шустрее, сейчас, откровенно говоря, хорошая форма и не нужна», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Для норвежских спортсменов эта победа стала первой в нынешнем сезоне Кубка мира.

Женская эстафета пройдет 12 января. Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 15 января.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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