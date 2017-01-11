Мужская сборная Украины вошла в четверку сильнейших в эстафете этапа Кубка мира по биатлону
В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
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Наша четверка отстала ровно на 28 секунд от победителей соревнований, но всего на 4,5 секунды от финишировавшей на 3-м месте команды Германии.
Украинцы выступали в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Виталий Кильчицкий.
Выступая без одного из лидеров Дмитрия Пидручного украинцы, тем не менее, сумели навязать борьбу соперникам, ни разу по ходу дистанции не выпадали из Топ-10 а на последнем этапе «темная лошадка» Кильчицкий, сумел перейти с 7-го места на старте этапа, сразу на 4-е.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии с результатом 1 час 13 минут 40,7 секунды. Всего на 5,1 секунды отстала сборная России, которая лидировала по ходу большей части дистанции. Немцы отстали от победителей на 23,5 секунды.
Этап КМ в Германии продолжится в четверг женской эстафетой. В
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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