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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28394763/
11 января 2017, 18:22 | Биатлон | УНИАН

Мужская сборная Украины вошла в четверку сильнейших в эстафете этапа Кубка мира по биатлону

В немецком Рупольдинге завершилась мужская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наши спортсмены финишировали вплотную за призовой тройкой. Увеличить
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Наша четверка отстала ровно на 28 секунд от победителей соревнований, но всего на 4,5 секунды от финишировавшей на 3-м месте команды Германии.

Украинцы выступали в составе Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Виталий Кильчицкий.

Выступая без одного из лидеров Дмитрия Пидручного украинцы, тем не менее, сумели навязать борьбу соперникам, ни разу по ходу дистанции не выпадали из Топ-10 а на последнем этапе «темная лошадка» Кильчицкий, сумел перейти с 7-го места на старте этапа, сразу на 4-е.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии с результатом 1 час 13 минут 40,7 секунды. Всего на 5,1 секунды отстала сборная России, которая лидировала по ходу большей части дистанции. Немцы отстали от победителей на 23,5 секунды.

Этап КМ в Германии продолжится в четверг женской эстафетой. В пятницу-субботу состоятся мужская и женская спринтерские гонки, а в воскресенье — две гонки преследования.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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