Рикко Гросс: Второе место — успех для России
Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что второе место в эстафете является успешным результатом для команды и остался доволен тем, что спортсмены использовали лишь два дополнительных патрона. Также специалист рассказал, почему на втором этапе бежал Антон Шипулин.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы заняли второе место и команда должна гордиться таким результатом, — сказал в эфире «Матч ТВ» Гросс. — Мы боролись до самого конца. Да, последний круг нам не очень удался, позже будем анализировать, почему так вышло. Мы пошли на эксперимент в этой гонке — на первом этапе бежал Волков, несмотря на то, что он мог не идти в лидерах. Поэтому на втором этапе специально выпустили Шипулина, который должен был наверстать отставание и вывести нас в лидеры. Считаем, что отчасти этот эксперимент удался.
Для нас важно сейчас найти человека на четвертый этап. Конечно, Шипулин наш лидер и безоговорочно будет бежать четвертым, но в этот раз мы постарались оказаться наверху уже после второго этапа. Хочется подвести итог и сказать, что второе место — успех для нас. То, что нам не удалось в этой гонке — мы проанализируем. Постараемся удачно выступить в спринте. Всего два дополнительных патрона? Да, это была хорошая работа. Каждый день мы делаем шаг вперед и будем становиться лучше.
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|11.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен
|01:13.40,7
|2
|Россия
|Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ
|+05,1
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+23,5
|4
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий
|+28,0
|5
|Чехия
|Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж
|+32,6
|6
|Швеция
|Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.09,9
|7
|Австрия
|Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+01.13,7
|8
|Болгария
|Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев
|+01.14,3
|9
|Франция
|Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад
|+01.43,2
|10
|Италия
|Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини
|+01.53,0
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