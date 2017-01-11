— Мы заняли второе место и команда должна гордиться таким результатом, — сказал в эфире «Матч ТВ» Гросс. — Мы боролись до самого конца. Да, последний круг нам не очень удался, позже будем анализировать, почему так вышло. Мы пошли на эксперимент в этой гонке — на первом этапе бежал Волков, несмотря на то, что он мог не идти в лидерах. Поэтому на втором этапе специально выпустили Шипулина, который должен был наверстать отставание и вывести нас в лидеры. Считаем, что отчасти этот эксперимент удался.

Для нас важно сейчас найти человека на четвертый этап. Конечно, Шипулин наш лидер и безоговорочно будет бежать четвертым, но в этот раз мы постарались оказаться наверху уже после второго этапа. Хочется подвести итог и сказать, что второе место — успех для нас. То, что нам не удалось в этой гонке — мы проанализируем. Постараемся удачно выступить в спринте. Всего два дополнительных патрона? Да, это была хорошая работа. Каждый день мы делаем шаг вперед и будем становиться лучше.