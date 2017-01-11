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11 января 2017, 18:29 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Рикко Гросс: Второе место — успех для России

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что второе место в эстафете является успешным результатом для команды и остался доволен тем, что спортсмены использовали лишь два дополнительных патрона. Также специалист рассказал, почему на втором этапе бежал Антон Шипулин.

Тренер мужской сборной России по биатлону <span class=error>Рикко</span> <span class=error>Гросс</span> заявил что второе место в эстафете является успешным результатом для команды и остался доволен тем что спортсмены использовали лишь два дополнительных патрона. Также специалист рассказал почему на втором этапе бежал Антон <span class=error>Шипулин</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Мы заняли второе место и команда должна гордиться таким результатом, — сказал в эфире «Матч ТВ» Гросс. — Мы боролись до самого конца. Да, последний круг нам не очень удался, позже будем анализировать, почему так вышло. Мы пошли на эксперимент в этой гонке — на первом этапе бежал Волков, несмотря на то, что он мог не идти в лидерах. Поэтому на втором этапе специально выпустили Шипулина, который должен был наверстать отставание и вывести нас в лидеры. Считаем, что отчасти этот эксперимент удался.

Для нас важно сейчас найти человека на четвертый этап. Конечно, Шипулин наш лидер и безоговорочно будет бежать четвертым, но в этот раз мы постарались оказаться наверху уже после второго этапа. Хочется подвести итог и сказать, что второе место — успех для нас. То, что нам не удалось в этой гонке — мы проанализируем. Постараемся удачно выступить в спринте. Всего два дополнительных патрона? Да, это была хорошая работа. Каждый день мы делаем шаг вперед и будем становиться лучше.

1.
Норвегия
2.
Россия
3.
Германия
11.01.2017 16:30 Рупольдинг (Германия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Оле Эйнар Бьорндален, Ветле Кристиансен, Хенрик Л`Абе-Лунн, Эмиль Хегле Свендсен 01:13.40,7
2 Россия Алексей ВОЛКОВ, Антон ШИПУЛИН, Матвей ЕЛИСЕЕВ, Антон БАБИКОВ +05,1
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +23,5
4 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий +28,0
5 Чехия Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингер, Михал Крчмарж +32,6
6 Швеция Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.09,9
7 Австрия Даниэль Мезотич, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +01.13,7
8 Болгария Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев +01.14,3
9 Франция Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кантен Фийон Майе, Мартен Фуркад +01.43,2
10 Италия Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини +01.53,0
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