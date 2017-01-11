Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете 4 по 7,5 км на этапе КМ в Рупольдинге
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков заняли второе место в эстафете 4 по 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
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На первом этапе эстафеты за сборную России выступал Волков, на втором — Шипулин, на третьем — Елисеев, на четвертом — Бабиков. Россияне, допустив 2 промаха, уступили 5,1 секунды норвежцам (1 час 13 минут 40,7 сек). Третье место заняли немцы (+23,5).
В четверг в Рупольдинге состоится женская эстафета.
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