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11 января 2017, 17:39 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: На «лежке» поспешил, думал, что все чисто, и отсюда промах

Российский биатлонист Антон Шипулин после второго этапа мужской эстафеты в Рупольдинге заявил, что промахнулся из-за спешки.

Также он отметил, что чувствует себя лучше, чем на этапе Кубка мира в Оберхофе.

— Я настраивался проработаться, и в принципе благодаря промаху это получилось, — сказал Шипулин. — На «лежке» поспешил, уже начал убегать с рубежа, думал, что все чисто, и отсюда промах. Если бы задержался еще на полсекунды, все бы получилось. Я доволен, на втором круге надо было догонять впереди идущего итальянца, и я поработал в тех условиях, в каких хотел. Функционально чувствовал себя не идеально, но мне показалось, что лучше, чем в Оберхофе. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
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МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков заняли второе место в эстафете 4 по 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
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