Алексей Волков: Хотел передать эстафету Шипулину так, чтобы никого не уронить

На третьем этапе выступит Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков.

— Самочувствие было тяжелое, так как в Мартелле непростая высота, — сказал Волков. — Настраивался отработать из «десяти», и это получилось. На последнем круге понимал, что на меня накатывает целая толпа, и хотел передать эстафету Антону так, чтобы никого не уронить. Мне немного не хватило скорости, Антону пришлось меня подождать на передаче, а я, чтобы уж точно не промазать, изо всех сил ударил его по руке. Думаю, после этапа Антон мне будет за этот удар не очень благодарен. (Наталья МАРЬЯНЧИК).