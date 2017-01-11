Алексей Волков: Хотел передать эстафету Шипулину так, чтобы никого не уронить
Биатлонист Алексей Волков после первого этапа мужской эстафеты в Рупольдинге заявил, что ему пришлось ударить Антона Шипулина по руке, чтобы не промазать с передачей эстафеты.
На третьем этапе выступит Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков.
— Самочувствие было тяжелое, так как в Мартелле непростая высота, — сказал Волков. — Настраивался отработать из «десяти», и это получилось. На последнем круге понимал, что на меня накатывает целая толпа, и хотел передать эстафету Антону так, чтобы никого не уронить. Мне немного не хватило скорости, Антону пришлось меня подождать на передаче, а я, чтобы уж точно не промазать, изо всех сил ударил его по руке. Думаю, после этапа Антон мне будет за этот удар не очень благодарен. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
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