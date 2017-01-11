Бабчин победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске
Александр Бабчин стал победителем второй спринтерской гонки в рамках четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске.
Второе место заняла Дмитрий Иванов. Третий результат продемонстрировал Эдуард Латыпов.
Кубок России. Ижевск. Четвёртый этап. Спринт. 10 км. Мужчины
1. Александр Бабчин — 28.39,1 (0).
2. Дмитрий Иванов — +17,0 (0).
3. Эдуард Латыпов — +21,8 (2).
4. Семён Сучилов — +22,1 (1).
5. Павел Магазеев — +26,5 (1).
6. Илья Серков — 42,7 (0).
7. Александр Печёнкин — 44,9 (2).
8. Максим Буртасов — 56,4 (0).
9. Сергей Корастылёв — 1.01,7 (0).
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