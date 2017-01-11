Рупольдинг накрыл снегопад
За пять часов до старта мужской эстафеты Рупольдинг накрыл сильнейший снегопад.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За пять часов до старта мужской эстафеты Рупольдинг, который принимает четвертый этап Кубка мира, накрыл сильнейший снегопад, передает спецкор «СЭ» Наталья МАРЬЯНЧИК. Мужская эстафета должна начаться в 14:30 по местному времени (16:30 по Москве).
Сборная России готовится выйти на старт в следующем составе: Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter