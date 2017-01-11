Рупольдинг накрыл снегопад

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За пять часов до старта мужской эстафеты Рупольдинг, который принимает четвертый этап Кубка мира, накрыл сильнейший снегопад, передает спецкор «СЭ» Наталья МАРЬЯНЧИК. Мужская эстафета должна начаться в 14:30 по местному времени (16:30 по Москве).

Сборная России готовится выйти на старт в следующем составе: Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков.