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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28389253/
11 января 2017, 12:30 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Рупольдинг накрыл снегопад

За пять часов до старта мужской эстафеты Рупольдинг накрыл сильнейший снегопад.

За пять часов до старта мужской эстафеты Рупольдинг накрыл сильнейший снегопад. Увеличить
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За пять часов до старта мужской эстафеты Рупольдинг, который принимает четвертый этап Кубка мира, накрыл сильнейший снегопад, передает спецкор «СЭ» Наталья МАРЬЯНЧИК. Мужская эстафета должна начаться в 14:30 по местному времени (16:30 по Москве).

Сборная России готовится выйти на старт в следующем составе: Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков.
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