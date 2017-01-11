Такого не было более трех лет: Шипулин — не на последнем этапе эстафеты
Сегодня в Рупольдинге мужской эстафетой стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону. Лидер и штатный финишер сборной России Антон Шипулин побежит не на четвертом этапе, а на втором.
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Предыдущий раз такое случалось 7 декабря 2013 года в австрийском Хохфильцене, где Шипулин выступал на третьем этапе. Тогда он первым передал эстафету Дмитрию Малышко, но в итоге российская команда заняла третье место.
С тех пор Шипулин 11 раз финишировал в мужских эстафетах на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиадах и принес сборной девять медалей, шесть из которых были золотыми — в том числе на Играх в Сочи-2014. Причем в пяти случаях из шести Шипулин побеждал соперников именно на финишной прямой.
В сегодняшней эстафете, которая начнется в 16.30 по московскому времени, за сборную России также выступят Алексей Волков (первый этап), Матвей Елисеев (третий) и Антон Бабиков (четвертый).
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