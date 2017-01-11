Рикко Гросс: Нельзя быть уверенным в «чистоте» ни одного спортсмена в мире

По итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте IBU начал разбирательство в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских биатлонистов.

«Мы не можем быть уверенными в “чистоте” ни одного спортсмена в мире. Допинг не только российская проблема, но и всего мира. В спорте много плохого. Если кто-то один принимал допинг, он не получит никакой пользы и должен быть дисквалифицирован. Для нас нелегко все время ждать результатов проверки IBU. Международная федерация не может допустить ошибки. Она не хочет наказать “чистых” спортсменов», — сказал Гросс, чьи слова приводит sueddeutsche.de.

«Всемирное антидопинговое агентство всегда жаловалось, что существует большая проблема с контролем российских спортсменов. Хорошо, если нет дела, то мы будем конфликтовать», — добавил он.

При этом Гросс попросил его не втягивать в обсуждение доклада Макларена. «Не втягивайте меня в эту тему. Мне задают вопросы, на которые я не в состоянии дать ответ. Я должен посвящать себя тренировкам», — отметил немецкий специалист.