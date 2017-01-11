Рикко Гросс: Нельзя быть уверенным в «чистоте» ни одного спортсмена в мире
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Старший тренер мужской сборной России по биатлону немец Рикко Гросс заявил, что нельзя быть уверенным в «чистоте» ни одного спортсмена в мире.
По итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте IBU начал разбирательство в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских биатлонистов.
«Мы не можем быть уверенными в “чистоте” ни одного спортсмена в мире. Допинг не только российская проблема, но и всего мира. В спорте много плохого. Если
«Всемирное антидопинговое агентство всегда жаловалось, что существует большая проблема с контролем российских спортсменов. Хорошо, если нет дела, то мы будем конфликтовать», — добавил он.
При этом Гросс попросил его не втягивать в обсуждение доклада Макларена. «Не втягивайте меня в эту тему. Мне задают вопросы, на которые я не в состоянии дать ответ. Я должен посвящать себя тренировкам», — отметил немецкий специалист.
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