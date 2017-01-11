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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28386775/
11 января 2017, 9:49 | Биатлон | Sports.kz

Состав сборной Казахстана на эстафету этапа Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня в немецком Рупольдинге стартует пятый этап мирового Кубка по биатлону,

Сегодня в немецком Рупольдинге стартует пятый этап мирового Кубка по биатлону Увеличить
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11 января состоится один вид программы — мужская эстафета, которая начнется в 19:30 по времени Астаны.

Всего стартует четверок. Сборная Казахстана выступит в следующем составе: Ян Савицкий, Антон Пантов, Максим Браун и Владислав Витенко.

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