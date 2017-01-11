Командный дух Рупольдинга

Проще спрогнозировать не то, чем этот этап завершится, а чем начнется. А начаться он по всем законам спортивной логики должен двумя победами хозяев. Эстафетными. В пользу такого расклада говорят сразу несколько факторов: во-первых, этап в Рупольдинге имеет для представителей Германии особенную значимость: здесь традиционно подбиваются спонсорские контракты, соответственно, каждый спортсмен с момента первых стартов за сборную знает: хоть тушкой, хоть чучелом, но в Рупольдинге он должен показать все, на что способен.

Во-вторых, местный стадион для сборной домашний. Известны все трассы, спуски, подъемы и виражи, известно, как и где тренироваться, чтобы обрести идеальную форму, словом, на немецкой стороне все те плюсы, которые обычно дает домашний этап.

Наконец, Рупольдинг — это просто красиво, а победить здесь — престижно. Со снегом по нынешней зиме не должно быть никаких проблем, зрителей по обыкновению ожидается множество, другими словами, праздник гарантирован. И сборная хозяев просто обязана сделать все от себя зависящее, чтобы не испортить этот праздник ни зрителям, ни себе. Две эстафеты в качестве стартового разогрева в такой ситуации — именно то, что нужно.

ВОЛКОВ В ПОМОЩЬ ШИПУЛИНУ.

В нынешнем графике Кубка мира эстафетные гонки были проведены лишь однажды — на втором этапе в словенской Поклюке. Для России они завершились шестым местом женской четверки и серебром — мужской (в составе той эстафеты бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин). В Рупольдинге мужской состав будет изменен: специально под эстафету с Кубка IBU в сборную выписан Алексей Волков, хотя в рамках второстепенных соревнований спортсмен пока не показывал ни достойного хода, ни достойной стрельбы: в двух спринтах и гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелле Волков промахнулся 15 раз.

Последний факт настораживает, поскольку проблемы со стрельбой сейчас переживает и лидер российской команды Антон Шипулин. В той серебряной эстафете олимпийский чемпион бежал последний этап и стрелковую часть отработал почти идеально — с единственным запасным патроном. Но потом стрельба у российского лидера стала разлаживаться. По версии трехкратного чемпиона мира и бывшего тренера женской сборной Павла Ростовцева, произойти это могло из-за того, что у Шипулина на протяжении всей его предсезонной подготовке не было должной тренировочной конкуренции — к сезону Антон готовился отдельно от команды в связке с Волковым. Соответственно, ни у того ни у другого спортсмена не было возможности создавать себе в ежедневной работе необходимый уровень стрелкового стресса.

Так это или нет, отчасти и должен подтвердить очередной кубковый этап. Пока Шипулин сохраняет за собой вторую позицию в общем зачете, но понятно, что это ненадолго, если результаты немедленно не начнут выправляться.

ПО ПРАВИЛАМ, А НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.

Психологически этап в Рупольдинге наверняка окажется для россиян непростым. Результаты завершившегося в воскресенье в Мартелле этапа Кубка IBU, где две гонки подряд уверенно выиграл Александр Логинов (при двух промахах в спринте он финишировал на 44,2 быстрее второго призера, а в гонке преследования с четырьмя промахами оторвался от соперников почти на минуту), естественно, всколыхнули тему: примкнет ли Логинов к основному составу сборной в обозримом будущем?

Скорее всего, этого не произойдет: тот факт, что российский биатлонист недавно отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина, делает спортсмена (а с ним — и весь российский биатлон) крайне уязвимым для любой критики и любых инсинуаций, подобно тому, как высказался в Мартелле француз Аристид Бегю, публично назвавший Логинова мошенником. Но факт остается фактом: Логинов на хорошем ходу. Но хода, простите за каламбур, ему, похоже, не даст собственная федерация — просто из боязни непопулярных решений.

Выход здесь, как мне кажется, для СБР может быть только один: обратиться с официальной, хотя и беспрецедентной, просьбой к Международному союзу биатлонистов, чтобы тот столь же официально озвучил собственное и крайне необходимое в сложившейся ситуации резюме. А именно — считает ли высшее международное биатлонное руководство правильным, чтобы спортсмен, наказанный за допинг и полностью отбывший дисквалификацию, вернулся к профессиональной деятельности наравне с остальными?

Понятно, что такое решение не может быть принято не в пользу спортсмена: по букве закона Логинов и сейчас вполне может выступать в любых гонках, что, собственно, и делает на менее заметных соревнованиях, нежели Кубок мира. Просто если IBU возьмет на себя ответственность за то, чтобы напомнить всем остальным о существующих правилах игры, высказывания в стиле Бегю станут уже прямым неуважением к международной федерации. А это, согласитесь, уже несколько иное дело, нежели безнаказанные выплески собственных эмоций.

Главное же заключается в том, что кто-то должен напомнить спортивному миру, что спорт — это прежде всего игра по правилам, а не по понятиям. О ком бы ни шла речь.

ПРОВЕРКА В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ.

Примерно в такой же ситуации, как Логинов, находится сейчас Ирина Старых, которая в минувшее воскресенье стала второй в гонке преследования в Мартелле. В том старте россиянки заняли весь пьедестал, но в основную команду вызвана лишь одна спортсменка из трех — Виктория Сливко. Гонщицу намеревались заявить в Кубке мира еще на этапе в Эстерсунде, но планы сорвались из-за простуды. В Рупольдинге Сливко предстоит дебютировать, там же будет предоставлена вторая попытка Ирине Услугиной: первые два кубковых старта в Оберхофе получились у Ирины не слишком удачными. В двух личных гонках она заняла 43-е и 33-е место и в эстафетный состав Рупольдинга включена быть не должна: из новичков один из этапов побежит скорее Ульяна Кайшева (два 27-х результата в Оберхофе).

Что до личных гонок, их вряд ли можно считать столь же значимыми, как эстафеты: до начала февральского чемпионата мира будет лишь одна возможность проверить командные составы в боевых условиях — в Антхольце, а значит, тренеры должны будут уже сейчас принять решение в отношении основных составов.

КАЛЕНДАРЬ ГОНОК

11 января, 16.30. Мужчины. Эстафета.

12 января, 16.30. Женщины. Эстафета.

13 января, 16.45. Мужчины. Спринт.

14 января, 16.30. Женщины. Спринт.

15 января, 13.30. Мужчины. Гонка преследования.

15 января, 16.45. Женщины. Гонка преследования.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев. Заявка на эстафету — Волков, Шипулин, Елисеев, Бабиков.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.