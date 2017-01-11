Мужская эстафетная гонка откроет пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Тренеры сборной Беларуси сегодня рассчитывают на успешное выступление Сергея Бочарникова, Максима Воробья, Романа Елетнова и Владимира Чепелина. Белорусская команда получила 22-й стартовый номер, а всего в мужской эстафете примут участие 25 сборных. В нынешнем сезоне это будет вторая эстафетная гонка. В первой, состоявшейся ровно месяц назад на втором кубковом этапе в словенской Поклюке, белорусы финишировали 22-и, победили французы, вторыми были биатлонисты России, третье место заняла команда Германии. После четырех этапов в зачете Кубка наций мужская сборная Беларуси занимает 13-е место, набрав 1692 очка. Лидирует здесь Франция — 2800, второе место у Германии — 2685, третьими идут россияне — 2610. В личном зачете Кубка планет уверенно лидирует француз Мартен Фуркад — 610, второе место у российского биатлониста Антона Шипулина — 379, третье занимает немец Симон Шемпп — 370. Лучший среди белорусских стреляющих лыжников Владимир Чепелин имеет в своем активе 64 балла и находится на 43-й позиции.

Сегодняшнюю эстафетную гонку белорусские любители спорта смогут наблюдать в прямом эфире телеканала «Беларусь 5» начиная с 16.20.

Во второй день кубкового этапа в Рупольдинге 12 января состоится женская эстафетная гонка 4×6 км. В Поклюке белорусские биатлонистки заняли 9-е место, но тогда в эстафетной команде не было трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Лучшая белорусская биатлонистка после рождения дочки вернулась на лыжню на предыдущем этапе Кубка мира в Оберхофе, выступив в спринте и гонке преследования. В них Дарья набрала 11 зачетных баллов и пока занимает 73-е место в общем зачете. Из белорусских биатлонисток выше всех находится Надежда Скардино, у которой 165 очков и 25-е место. Впереди чешская спортсменка Габриэла Коукалова — 479, вслед за ней идет немка Лаура Дальмайер — 464, третье место у финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен — 448.

Полная программа 5-го этапа Кубка мира по биатлону:

11 января — мужская эстафета 4×7,5 км.

12 января — женская эстафета 4×6 км.

13 января — мужской спринт 10 км.

14 января — женский спринт 7,5 км.

15 января — мужская гонка преследования 12,5 км, женская гонка преследования 10 км.

Все старты покажет телеканал «Беларусь 5».