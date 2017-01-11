Этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Рупольдинге

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В составе мужской сборной России в Рупольдинге выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев. В женскую команду вошли Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Виктория Сливко.

В течение нескольких дней, прошедших после завершившегося в воскресенье этапа в Оберхофе, участники биатлонного марафона перебрались из Тюрингии на юг Германии — в Баварию, где состоится один из самых известных и популярных этапов в кубковом календаре.

Именно в Рупольдинге 13 января 1978 года прошла первая в истории кубковая гонка — индивидуальная на 20 км. Ее победителем стал биатлонист из ГДР Клаус Зиберт, который опередил еще одного представителя Восточной Германии Эберхарда Реша, а также «западного» немца Андреаса Швайгера. С тех пор этапы в Рупольдинге, который можно считать «биатлонной Меккой», проходили регулярно, четырежды здесь состоялись чемпионаты мира, последний — в 2012 году.

В Оберхофе на прошлой неделе на счету сборной России призовых мест не оказалось, зато упрочил свое лидерство в общем зачете француз Мартен Фуркад, который стал победителем субботней гонки преследования. Фуркад уверенно лидирует в общем зачете, набрав 610 очков, у идущего вторым Шипулина — 379 зачетных баллов.

В Тюрингии блеснула чешка Габриэла Коукалова, которая выиграла спринт и гонку с масс-старта. Коукалова вышла в лидеры общего зачета (479 очков), опередив пропустившую этап в Оберхофе немку Лауру Дальмайер, из россиянок лучшая пока Акимова, которая занимает восьмое место (285 очков).

Сначала — эстафеты

Этап в Рупольдинге начнется с эстафет — мужская 4×7,5 км пройдет в среду, женская 4×6 км — в четверг (начало — 16:30 мск). 13 января состоится мужская спринтерская гонка на 10 км (16:45), 14 января — женская (16:30). 15 января пройдут гонки преследования — на 12,5 км у мужчин (13:30 мск) и 10 км у женщин (16:45).

В прошлом сезоне в Рупольдинге прошли сразу два этапа подряд, так как соревнования из Оберхофа были перенесены в Баварию из-за слишком теплой погоды. Однако в 10 личных гонках в Рупольдинге российские биатлонисты побед одержать не сумели, разве что Шипулин стал третьим в индивидуальной гонке, а Евгений Гараничев — масс-старте.