Сливко и Кайшева примут участие в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Вместо 23-летнего Маттиаса Дорфера в состав команды Германии на этапе в Рупольдинге заявлен 28-летний биатлонист Маттиас Бишль. Дорфер не сможет выступить на домашнем этапе из-за болезни. Об этом сообщает официальный «твиттер» сборной Германии по лыжным видам спорта.