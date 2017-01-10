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10 января 2017, 23:44 | Биатлон | ТАСС

Сливко и Кайшева примут участие в эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету 4×6 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Гонка пройдет в четверг и начнется в 16:30 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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В четверг в гонке выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.

Эстафета начнется в 16:30 мск.
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