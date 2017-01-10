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10 января 2017, 21:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Бишль заменит заболевшего Дорфера в составе сборной Германии в Рупольдинге

Вместо 23-летнего Маттиаса Дорфера в состав команды Германии на этапе в Рупольдинге заявлен 28-летний биатлонист Маттиас Бишль. Дорфер не сможет выступить на домашнем этапе из-за болезни. Об этом сообщает официальный «твиттер» сборной Германии по лыжным видам спорта.

Ранее в этом сезоне Дорфер принял участие во втором и третьем этапах Кубка мира. Его лучшим личным результатом стало 36-е место в гонке преследования, а в составе эстафеты он был третьим. Бишль, бежавший на третьем и четвёртом этапах, в эстафетах участия не принимал, а его лучший результат — 22-я позиция в спринте.

Этап Кубка мира в Рупольдинге стартует 11 января, когда пройдёт мужская эстафета.
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