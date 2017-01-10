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10 января 2017, 16:02 | Биатлон | ТАСС

Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Стал известен состав мужской сборной России по биатлону, который примет участие в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

<em>МОСКВА 10 января. /ТАСС/. </em>Стал известен состав мужской сборной России по биатлону который примет участие в эстафете 4×75 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России. Увеличить
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В среду в гонке выступят: на первом этапе — Алексей Волков, на втором — Антон Шипулин, на третьем — Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков.

Эстафета начнется в 16:30 мск.
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