Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Стал известен состав мужской сборной России по биатлону, который примет участие в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
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В среду в гонке выступят: на первом этапе — Алексей Волков, на втором — Антон Шипулин, на третьем — Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков.
Эстафета начнется в 16:30 мск.
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