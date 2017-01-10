Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что СБР не будет делать официальных заявлений по поводу слов французского биатлониста Аристида Бегю о том, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина.