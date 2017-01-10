СБР не будет реагировать на слова Бегю о Логинове
Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что СБР не будет делать официальных заявлений по поводу слов французского биатлониста Аристида Бегю о том, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина.
Бегю назвал россиянина мошенником.
«Если есть официальная бумага — есть официальная реакция. А когда Пихлер, Бегю или
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