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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28377501/
10 января 2017, 13:41 | Биатлон | Чемпионат.com

СБР не будет реагировать на слова Бегю о Логинове

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов сообщил, что СБР не будет делать официальных заявлений по поводу слов французского биатлониста Аристида Бегю о том, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина.

Бегю назвал россиянина мошенником.

«Если есть официальная бумага — есть официальная реакция. А когда Пихлер, Бегю или кто-то ещё что-то сказал… У нас вот New York Times тоже привёл признание РУСАДА в существовании системы допинга, а потом выяснилось, что этого признания на самом деле не было. Так что какая-то реакция возможна только при наличии официальных документов, а не чьих-то цитат», — цитирует Бойцова «Лайф».
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