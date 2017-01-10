Французский биатлонист выступил против участия Логинова в гонках

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Очередной скандал на фоне допинга случился в мировом биатлоне. Опять одним из фигурантов стал российский спортсмен, правда, на этот раз речь идет не о нарушении кем-то правил Международного антидопингового агентства (WADA).

В качестве ньюсмейкера выступил французский биатлонист Аристид Бегю. После победы отбывшего в этом году двухлетнюю дисквалификацию Александра Логинова на этапе Кубка IBU, Бегю опубликовал твит.

«Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику — нет! EPO — стоп! Мы хотим чистый спорт»,

— написал Бегю.

Такую реакцию французского биатлониста вызвали две подряд победы вернувшегося в Кубок IBU Логинова, в то время как сам Бегю занял на этих стартах восьмое и шестое места.

Имя Логинова во многом стало в биатлонном мире нарицательным. Александр на юниорском и молодежном уровне собрал впечатляющую коллекцию медалей, после чего был переведен во взрослую команду, выигрывал медали на этапах Кубка мира и даже принял участие в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи.

Там Логинов выступил не слишком удачно, заняв лишь 30-е место, а уже после выяснилось, что проба, взятая у спортсмена 26 ноября 2013 года, дала положительный результат на эритропоэтин.

27 ноября 2014 года Логинов был отстранен от тренировок и соревнований на два года, а в этом сезоне вернулся на трассу.

Вернувшись после двухлетней дисквалификации, Александр сразу же принял участие в во внутрероссийских соревнованиях на турнире в Увате, выиграв спринт и пасьют, причем преимущество над ближайшими конкурентами в этих гонках составило более одной и двух минут соответственно.

После этого Логинов удачно выступил на «Ижевской винтовке», выполнив критерии отбора для участия в составе сборной России в Кубке мира.

Изначально Александр был включен в состав национальной команды на этап в Оберхофе, однако позже тренерский штаб изменил решение, отцепив Логинова и Алексея Слепова от участия в этих стартах и отправив их на Кубок IBU.

«Слепов приболел, у него высокая температура. А Логинов… Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Он может нам понадобиться в следующем, олимпийском сезоне.

Международные старты ему нужны, но для его появления здесь нужно выбрать правильный момент. Сейчас много разговоров, поэтому с ним нужно повременить, — прокомментировал то решение тренер сборной России Рикко Гросс.

Действительно, в тот момент как раз Международный союз биатлонистов определял судьбу российской команды после второго доклада Ричарда Макларена, и речь шла об отстранении всей сборной от участия в Кубке мира.

В итоге от соревнований были отстранены только два спортсмена, но Россия лишилась этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове, которые должны были пройти в этом сезоне в 2017 году.

В мире биатлона к Логинову отношение не самое лучшее со стороны его соперников из других стран, и, например, на его счет высказывался лидер мирового биатлона Мартен Фуркад. Так что ничего удивительного в твите Бегю, который, кстати, упомянул аккаунт Фуркада-младшего, нет.

После того как Логинова в итоге исключили из заявки сборной на этап Кубка мира в Оберхофе, высказывался комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«С одной стороны, мы должны прислушиваться к общественному мнению, без которого в сложившейся ситуации — никуда. С другой стороны, когда Фуркад и все остальные требуют, чтобы Логинов не выступал, — говорил комментатор.

— Господа, в демократическом обществе это называется нарушением прав человека. Два года отсидел? Отсидел. Вышел? Вышел. Вопросов нет.

И вот здесь нам нужно объяснять, в том числе и свою правильную юридическую позицию. Если бы дисквалификация Логинова был десятилетней — вопросов нет. Сколько в правилах написано, столько отсидел. Почему он не имеет права выступать? Потому что так решили Фуркад и кто-то еще? Это очень странно.

Уже на слова Бегю отреагировал главный тренер сборной Тюменской области, которую и представляет Логинов, Леонид Гурьев.

«Давайте тогда уж всех называть мошенниками! Логинов отбыл дисквалификацию согласно правилам. В чем он виноват? Ни в чем! Было нарушение, за которое он понес соответствующее наказание и снова вышел на старт. Что же ему, теперь не выступать?