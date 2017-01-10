Чепиков: У Бегю не такие высокие результаты, чтобы делать подобные заявления

«Логинов отбыл уже свой срок наказания, был дисквалифицирован. Называть мошенниками можно тех, кто действительно мошенничает. К Логинову и его допинг-пробам сейчас повышенное внимание со стороны ВАДА. Это просто можно назвать эмоциональным и непонятным высказыванием.



У француза ещё не такие высокие спортивные результаты, чтобы делать такие громкие заявления в прессе», — рассказал Чепиков в интервью «Национальной службе новостей».