Чепиков: У Бегю не такие высокие результаты, чтобы делать подобные заявления
Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал слова француза Аристида Бегю о том, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина.
«Логинов отбыл уже свой срок наказания, был дисквалифицирован. Называть мошенниками можно тех, кто действительно мошенничает. К Логинову и его
У француза ещё не такие высокие спортивные результаты, чтобы делать такие громкие заявления в прессе», — рассказал Чепиков в интервью «Национальной службе новостей».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter