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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28376050/
10 января 2017, 11:56 | Биатлон | Чемпионат.com

Чепиков: У Бегю не такие высокие результаты, чтобы делать подобные заявления

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал слова француза Аристида Бегю о том, что ему неприятно проигрывать россиянину Александру Логинову, отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина.

«Логинов отбыл уже свой срок наказания, был дисквалифицирован. Называть мошенниками можно тех, кто действительно мошенничает. К Логинову и его допинг-пробам сейчас повышенное внимание со стороны ВАДА. Это просто можно назвать эмоциональным и непонятным высказыванием.

У француза ещё не такие высокие спортивные результаты, чтобы делать такие громкие заявления в прессе», — рассказал Чепиков в интервью «Национальной службе новостей».
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