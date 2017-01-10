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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28374458/
10 января 2017, 10:14 | Биатлон | Чемпионат.com

М. Фуркад выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Лидер общего зачёте Кубка мира француз Мартен Фуркад примет участие в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), которая состоится 11 января, сообщает L’Equipe.

Лидер общего зачёте Кубка мира француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> примет участие в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) которая состоится 11 января сообщает L'Equipe. Увеличить
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Ранее сообщалось, что он может пропустить эту гонку. Однако накануне стало известно, что из-за болезни участие в эстафете не примет Симон Детьё, и Мартен будет вынужден его заменить. Также в состав команды на эстафету вошли Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон-Майе и Симон Фуркад.

В женской эстафете выступят Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон и Селия Эмони.
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