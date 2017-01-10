М. Фуркад выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Лидер общего зачёте Кубка мира француз Мартен Фуркад примет участие в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), которая состоится 11 января, сообщает L’Equipe.
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Ранее сообщалось, что он может пропустить эту гонку. Однако накануне стало известно, что
В женской эстафете выступят Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон и Селия Эмони.
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