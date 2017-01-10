М. Фуркад выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Ранее сообщалось, что он может пропустить эту гонку. Однако накануне стало известно, что из-за болезни участие в эстафете не примет Симон Детьё, и Мартен будет вынужден его заменить. Также в состав команды на эстафету вошли Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон-Майе и Симон Фуркад.



В женской эстафете выступят Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон и Селия Эмони.