«Всё вроде было нормально. В каждой гонке мы могли бороться за подиум, но реализовать свои шансы в Оберхофе не смогли. Тем не менее мы в хорошей форме — вот что важно. В масс-старте Шипулин по два раза промахнулся на “лёжках”, и это ненормально. Обычно лёжа он стреляет очень аккуратно, но после пристрелки ветер успокоился, и он ошибся в том, что не среагировал на эти изменения погоды. Елисеев и Цветков по два раза промазали на первой “стойке”, но перед этим они шли вместе с Фуркадом. Они рассказали мне, что перебрали в скорости перед стрельбой. Ну, а в Рупольдинг приедет Гараничев, с которым мы постоянно на связи, созваниваемся. Он сообщает, что находится в хорошей форме, всё пришло в норму, и мы его очень ждём. Придётся подумать, кому из атлетов лучше сделать паузу, чтобы перевести дух», — отметил Гросс в эфире «Матча».