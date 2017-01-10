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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28371726/
10 января 2017, 0:17 | Биатлон | Чемпионат.com

Гросс: Российские биатлонисты в хорошей форме — вот что важно

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс отметил, что в целом удовлетворён выступлением своей команды на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, где его подопечные впервые в этом сезоне остались без призовых мест.

Старший тренер мужской сборной России по биатлону <span class=error>Рикко</span> <span class=error>Гросс</span> отметил что в целом удовлетворён выступлением своей команды на четвёртом этапе Кубка мира в <span class=error>Оберхофе</span> где его подопечные впервые в этом сезоне остались без призовых мест. Увеличить
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«Всё вроде было нормально. В каждой гонке мы могли бороться за подиум, но реализовать свои шансы в Оберхофе не смогли. Тем не менее мы в хорошей форме — вот что важно. В масс-старте Шипулин по два раза промахнулся на “лёжках”, и это ненормально. Обычно лёжа он стреляет очень аккуратно, но после пристрелки ветер успокоился, и он ошибся в том, что не среагировал на эти изменения погоды. Елисеев и Цветков по два раза промазали на первой “стойке”, но перед этим они шли вместе с Фуркадом. Они рассказали мне, что перебрали в скорости перед стрельбой. Ну, а в Рупольдинг приедет Гараничев, с которым мы постоянно на связи, созваниваемся. Он сообщает, что находится в хорошей форме, всё пришло в норму, и мы его очень ждём. Придётся подумать, кому из атлетов лучше сделать паузу, чтобы перевести дух», — отметил Гросс в эфире «Матча».
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