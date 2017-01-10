Гросс: Российские биатлонисты в хорошей форме — вот что важно
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс отметил, что в целом удовлетворён выступлением своей команды на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, где его подопечные впервые в этом сезоне остались без призовых мест.
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«Всё вроде было нормально. В каждой гонке мы могли бороться за подиум, но реализовать свои шансы в Оберхофе не смогли. Тем не менее мы в хорошей форме — вот что важно. В
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