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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28371665/
10 января 2017, 0:02 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов: Если Коукалова считает себя экспертом в допинге, пусть идёт в политику

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой, которая отметила, что не верит российским спортсменам и думает, что в российском спорте все атлеты употребляют допинг.

«Спортсмен должен заниматься своим делом, а разбираться с допингом есть кому и без неё. Если Габриэла считает, что хорошо разбирается в этом вопросе, то пусть занимается не биатлоном, а политикой и допингом. Она серьёзная спортсменка, но такие заявления наверняка отразятся на её результатах. Когда спортсмен думает о чём-то другом, это обязательно сказывается», — отметил Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.
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