Тихонов: Если Коукалова считает себя экспертом в допинге, пусть идёт в политику

«Спортсмен должен заниматься своим делом, а разбираться с допингом есть кому и без неё. Если Габриэла считает, что хорошо разбирается в этом вопросе, то пусть занимается не биатлоном, а политикой и допингом. Она серьёзная спортсменка, но такие заявления наверняка отразятся на её результатах. Когда спортсмен думает о чём-то другом, это обязательно сказывается», — отметил Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.