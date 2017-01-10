Тихонов: Если Коукалова считает себя экспертом в допинге, пусть идёт в политику
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой, которая отметила, что не верит российским спортсменам и думает, что в российском спорте все атлеты употребляют допинг.
«Спортсмен должен заниматься своим делом, а разбираться с допингом есть кому и без неё. Если Габриэла считает, что хорошо разбирается в этом вопросе, то пусть занимается не биатлоном, а политикой и допингом. Она серьёзная спортсменка, но такие заявления наверняка отразятся на её результатах. Когда спортсмен думает о
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