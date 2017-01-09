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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28367370/
9 января 2017, 15:21 | Биатлон | Чемпионат.com

Нойнер включена в Зал славы немецкого спорта

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер был включена в Зал славы немецкого спорта, сообщает Bild.

Её кандидатура была утверждена по итогам голосования на сайте издания.

Нойнер — 12-кратная чемпионка мира по биатлону, трёхкратная обладательница Кубка мира (2007/08, 2009/10, 2011/12), обладательница семи малых Кубков мира, трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону. Магдалена завершила карьеру по окончании сезона-2011/12 в возрасте 25 лет.

Также членом Зала славы стал семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.
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