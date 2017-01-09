Французский биатлонист Бегю назвал Логинова мошенником

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Проиграть сильнейшему — да. Проиграть мошеннику — нет. ЭПО — стоп! Мы хотим видеть чистый спорт», — написал Бегю в твиттере в ответ на сообщение своего соотечественника Мартена Фуркада.

Напомним, что на последнем этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) Логинов выиграл спринт и гонку преследования. Россиянин вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за употребление эритропоэтина. Аристид Бегю в этих гонках стал шестым и восьмым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/martinfkde">@martinfkde</a> <a href="https://twitter.com/EmilienJck">@EmilienJck</a> <a href="https://twitter.com/IBU_CUP">@IBU_CUP</a> <a href="https://twitter.com/IBU_WC">@IBU_WC</a> <a href="https://twitter.com/IBU_Junior">@IBU_Junior</a> <br>Se faire battre par meilleur, OUI!<br>Par un tricheur, NON!<br>EPO = ⛔️<a href="https://twitter.com/hashtag/OnVeutUnSportPropre?src=hash">#OnVeutUnSportPropre</a></p>— Aristide Bègue (@Aribeguu) <a href="https://twitter.com/Aribeguu/status/818395432946696192">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>