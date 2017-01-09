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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28366996/
9 января 2017, 15:09 | Биатлон | Советский спорт

Французский биатлонист Бегю назвал Логинова мошенником

Биатлонист сборной Франции Аристид Бегю считает, что россиянин Александр Логинов не является «чистым» спортсменом, и его победы на Кубке IBU не вполне справедливы.

Биатлонист сборной Франции <span class=error>Аристид</span> <span class=error>Бегю</span> считает что россиянин Александр <span class=error>Логинов</span> не является чистым спортсменом и его победы на Кубке IBU не вполне справедливы. Увеличить
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«Проиграть сильнейшему — да. Проиграть мошеннику — нет. ЭПО — стоп! Мы хотим видеть чистый спорт», — написал Бегю в твиттере в ответ на сообщение своего соотечественника Мартена Фуркада.

Напомним, что на последнем этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) Логинов выиграл спринт и гонку преследования. Россиянин вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за употребление эритропоэтина. Аристид Бегю в этих гонках стал шестым и восьмым.
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