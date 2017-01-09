Французский биатлонист Бегю назвал Логинова мошенником
Биатлонист сборной Франции Аристид Бегю считает, что россиянин Александр Логинов не является «чистым» спортсменом, и его победы на Кубке IBU не вполне справедливы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Проиграть сильнейшему — да. Проиграть мошеннику — нет. ЭПО — стоп! Мы хотим видеть чистый спорт», — написал Бегю в твиттере в ответ на сообщение своего соотечественника Мартена Фуркада.
Напомним, что на последнем этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) Логинов выиграл спринт и гонку преследования. Россиянин вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за употребление эритропоэтина. Аристид Бегю в этих гонках стал шестым и восьмым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter