Касперович и Бабиков рассказали о четвертом этапе Кубка мира по биатлону

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2017 год же начался для наших биатлонистов не самым лучшим образом. Впервые за четыре этапа Кубка мира сезона-2016/17 сборная России не сумела завоевать призовое место. До этого на каждом из этапов хотя бы один спортсмен российской команды становился призером — в Эстерсунде Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков стал вторым; в Поклюке Антон Шипулин завоевал две бронзы, а мужская сборная России — серебро в эстафете; в Нове-Место Шипулин стал обладателем уже двух серебряных медалей, Бабиков — бронзы в масс-старте, а Татьяна Акимова выиграла спринт и завоевала третье место в гонке преследования.

Тем не менее, главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что доволен выступлением российских биатлонисток на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Подводя итог выступления на этапе Кубка мира в Оберхофе, скажу, что был хороший, достаточно плотный этап. Я доволен выступлением девочек.

Ульяна Кайшева меня порадовала — приехав с этапов Кубка IBU, она показала неплохую скорость.

На этапах Кубка мира ей еще нужно ощутить уверенность. Говорит, что ей очень понравилось, довольна своими выступлениями. Хотя Оберхоф — самый сложный этап. После каникул и отдыха неизвестно, кто в каком состоянии находится. Тем более трасса там очень сложная.

У остальных девочек тоже есть хороший сдвиг — наблюдается динамика в скорости и у Татьяны Акимовой, и у Ольги Подчуфаровой, — приводит слова Касперовича официальный сайт СБР. — В гонке преследования, например, Ольга очень хорошо прошла последний круг, она справляется с нагрузками. Таня Акимова и в Нове-Место, и в Оберхофе завершала контактные гонки с тремя чистыми рубежами. Насчет допущенных ею промахов я разговаривал с тренерами: возможно, были ошибки на изготовке. Конечно, на втором рубеже, на «лежке», она работала очень долго, потеряла время. Хотя первый выстрел она просто здорово работала, наравне со всеми ведущими биатлонистками. Это очень радует.

Выступление Ирины Услугиной пока очень сложно оценивать, но она попала в гонку преследования, старалась. Мы дадим ей шанс выступить в Рупольдинге, чтобы уже четко определиться, кто будет выступать на чемпионате мира.

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что в каждой гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе ему чего-то чуть-чуть не хватало, но это будет хороший опыт на будущее.

«Каждый день здесь бежалось по-разному. Менялась погода, самочувствие тоже.

Я доволен, на четверку могу оценить свое выступление здесь.

Все-таки это мой первый Оберхоф. В каждой гонке чего-то чуть-чуть не хватало, но это будет хороший опыт для меня. В мелочах можно много выделить каких-то моментов. Я думаю, что все это придет после анализа, — отметил Бабиков.

На четвертом этапе Кубка мира состоялось возвращение в спорт после рождения ребенка трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Белорусская биатлонистка призналась, что во время первой гонки после перерыва ей было тяжело.

«Возвращение состоялось. Я надеюсь, что от гонки к гонке буду стараться показывать лучший и лучший результат. Но сегодня да, это была первая гонка, было тяжело, скажу честно. Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе. На трассе тоже старалась придерживать себя, чтобы полностью не остановиться после быстрого ускорения. Но в целом старт удался.

%%Волнение, конечно, присутствовало, но не скажу, что было слишком волнующе.

Но предвкушение этого старта, оберхофских трибун… Оберхоф есть Оберхоф. Здесь всегда супербиатлонная атмосфера. Вся моя семья переживала за меня в гостинице. Конечно, поддержка чувствуется. Надеюсь на поддержку после гонки тоже, — отметила Домрачева в эфире «Матч ТВ».

Пятый этап Кубка мира сезона-2016/17 пройдет с 11 до 15 января в немецком Рупольдинге.

Состав сборной России по биатлону на 5-й этап КМ:

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.