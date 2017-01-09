Ростовцев: Если Логинова возьмут на КМ, резонанс отразится на нём и на команде

«Критичная тема. Конечно, он понёс наказание. Формально и де-юре имеет право стартовать где угодно. Но сегодня подливать дополнительно масло в огонь — это уже на оценку руководству СБР. Не считаться со мнением биатлонной общественности мы не можем. И так очень много негатива. Но если возьмут, резонанс отразится и на нём, и на команде, и, может быть, на действиях в отношении команды.



Негативная реакция точно будет — от одного, второго, третьего. Готовы её получить? Значит, Логинова надо ставить. Это из той же оперы, как со стартами в Тюмени и Острове. Никто ведь не заставлял СБР отказываться от соревнований — это был жест доброй воли. В таких условиях правильнее было не раскачивать ситуацию. Стоит ли раскачивать ситуацию в случае с Логиновым? Не знаю», — рассказал Ростовцев.