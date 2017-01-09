Ростовцев: Если Логинова возьмут на КМ, резонанс отразится на нём и на команде
Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр,
экс-тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать в состав команды на этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия) Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за применение допинга и выступающего в Кубке IBU.
«Критичная тема. Конечно, он понёс наказание. Формально и
Негативная реакция точно будет — от одного, второго, третьего. Готовы её получить? Значит, Логинова надо ставить. Это из той же оперы, как со стартами в Тюмени и Острове. Никто ведь не заставлял СБР отказываться от соревнований — это был жест доброй воли. В таких условиях правильнее было не раскачивать ситуацию. Стоит ли раскачивать ситуацию в случае с Логиновым? Не знаю», — рассказал Ростовцев.
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