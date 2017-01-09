Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28366366/
9 января 2017, 14:16 | Биатлон | Чемпионат.com

Ростовцев: Если Логинова возьмут на КМ, резонанс отразится на нём и на команде

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр, экс-тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать в состав команды на этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия) Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за применение допинга и выступающего в Кубке IBU.

«Критичная тема. Конечно, он понёс наказание. Формально и де-юре имеет право стартовать где угодно. Но сегодня подливать дополнительно масло в огонь — это уже на оценку руководству СБР. Не считаться со мнением биатлонной общественности мы не можем. И так очень много негатива. Но если возьмут, резонанс отразится и на нём, и на команде, и, может быть, на действиях в отношении команды.

Негативная реакция точно будет — от одного, второго, третьего. Готовы её получить? Значит, Логинова надо ставить. Это из той же оперы, как со стартами в Тюмени и Острове. Никто ведь не заставлял СБР отказываться от соревнований — это был жест доброй воли. В таких условиях правильнее было не раскачивать ситуацию. Стоит ли раскачивать ситуацию в случае с Логиновым? Не знаю», — рассказал Ростовцев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена