Возвращение Домрачевой и издевательство Фуркада. Рейтинг «СЭ»
События четвертого этапа Кубка мира — в рейтинге «СЭ».
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БОЙКОТА НЕ БУДЕТ.
В Оберхофе на первой неделе нового года говорили не только о спорте. Перед началом четвертого этапа по инициативе безоговорочного лидера Кубка мира француза Мартена Фуркада, чеха Михала Шлезингера и американца Лоуэлла Бэйли состоялась встреча, на которой спортсмены — лидеры своих команд пообщались в узком кругу, без тренеров и прочих помощников. О том, что обсуждалось за закрытыми дверьми, известно немного. В двух словах: бойкота соревнований со стороны элитных спортсменов не будет — эта идея никому не показалось здравой.
Более того, после встречи зазвучали мнения, что не стоит винить и косо смотреть на тех, против кого нет никаких доказательств. Даже непримиримый борец с допингом Мартен Фуркад сказал, что не стоит запрещать
Созвучной оказалась и официальная позиция Международного союза биатлонистов. «Никакое решение не может быть принято без доказательств», — говорится в распространенном в субботу заявлении главы IBU Андреса Бессеберга. Чуть ранее норвежский функционер говорил, что меры будут приняты сразу после того, как наступит ясность, но исключительно в том случае, если для этого будут основания.
ТУТ ПУСТО, ТАМ ГУСТО.
Четвертый этап Кубка мира получился для российской команды худшим в сезоне. Россияне впервые в сезоне не смогли взять в шести гонках ни одной медали. А лучшим результатом осталось шестое место Антона Бабикова в преследовании, куда он поднялся с 18-й стартовой позиции. Лидер мужской сборной России Антон Шипулин занял 24-е, 14-е и 16-е места и едва ли уезжает из Оберхофа довольным. Лучшим же результатом женской команды стало 13-е место Татьяны Акимовой в
При этом на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле россияне собрали восемь медалей разного достоинства, три из которых — высшего достоинства. Победным дублем отметился вернувшийся после дисквалификации за допинг Александр Логинов. В женской гонке преследования россиянки заняли места с 1-го по 4-е. При этом приглашение в первую команду на следующий этап получила не Дарья Виролайнен, в активе которой первое и второе места, а Виктория Сливко. Ее мы увидим в Рупольдинге.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМРАЧЕВОЙ.
Главным событием Оберхофского этапа стало возвращение трехкратной олимпийской чемпионки и обладательницы Большого хрустального глобуса Дарьи Домрачевой. Их с Оле Эйнаром Бьорндаленом дочь Ксения родилась всего три месяца назад, но белорусская биатлонистка не скрывала, что намерена вернуться к активной соревновательной деятельности как можно скорее. 6 января она провела первую после почти двухлетнего перерыва гонку. В спринте она с двумя промахами заняла 37-е место, проиграв победительнице, Габриэле Коукаловой 2.02,8.
— Возвращение состоялось, но в первой гонке было тяжело, — сказала Домрачева во
В гонке преследования она поднялась на три позиции — стала 34-й. Сама она сказала, что не будет ждать от себя многого. Просто постарается прибавлять в каждой гонке.
МУЖСКОЙ СПРИНТ: НЕ ЖДАЛИ.
Доминирование Мартена Фуркада в мужском биатлоне настолько велико, что любая гонка, которую выигрывает не он, становится событием. Если он вообще не попадает в тройку лучше — событием вдвойне.
Подиум в спринте в Оберхофе — это вообще
ДВА ФИНИША ФУРКАДА.
Впрочем, француз взял свое в гонке преследования, которую выиграл с таким преимуществом, что позволил себе издевательски финишировать спиной вперед.
Днем позже, правда, об этом остались только воспоминания. В заключительной гонке недели Фуркад уступил в финишном створе сразу двум соперникам — немцам Симону Шемпу и Эрику Лессеру. Причем с последним его рассудил фотофиниш.
РУБЕЖ БАБИКОВА.
В гонке преследования Антон Бабиков отличился и со знаком «минус» — на третьем огневом рубеже оставил незакрытыми все пять мишеней. Биатлонист, впрочем, разумно объяснил произошедшее: придя в конце группы, он принял ветер на себя, защитив от него соперников. «Понял, что мне уже ничего не поможет», — констатировал он.
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