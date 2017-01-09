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9 января 2017, 12:14 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Возвращение Домрачевой и издевательство Фуркада. Рейтинг «СЭ»

События четвертого этапа Кубка мира — в рейтинге «СЭ».

События четвертого этапа Кубка мира — в рейтинге СЭ. Увеличить
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БОЙКОТА НЕ БУДЕТ.

В Оберхофе на первой неделе нового года говорили не только о спорте. Перед началом четвертого этапа по инициативе безоговорочного лидера Кубка мира француза Мартена Фуркада, чеха Михала Шлезингера и американца Лоуэлла Бэйли состоялась встреча, на которой спортсмены — лидеры своих команд пообщались в узком кругу, без тренеров и прочих помощников. О том, что обсуждалось за закрытыми дверьми, известно немного. В двух словах: бойкота соревнований со стороны элитных спортсменов не будет — эта идея никому не показалось здравой.

Более того, после встречи зазвучали мнения, что не стоит винить и косо смотреть на тех, против кого нет никаких доказательств. Даже непримиримый борец с допингом Мартен Фуркад сказал, что не стоит запрещать кому-то выходить на старт только потому, что он русский.

Созвучной оказалась и официальная позиция Международного союза биатлонистов. «Никакое решение не может быть принято без доказательств», — говорится в распространенном в субботу заявлении главы IBU Андреса Бессеберга. Чуть ранее норвежский функционер говорил, что меры будут приняты сразу после того, как наступит ясность, но исключительно в том случае, если для этого будут основания.

ТУТ ПУСТО, ТАМ ГУСТО.

Четвертый этап Кубка мира получился для российской команды худшим в сезоне. Россияне впервые в сезоне не смогли взять в шести гонках ни одной медали. А лучшим результатом осталось шестое место Антона Бабикова в преследовании, куда он поднялся с 18-й стартовой позиции. Лидер мужской сборной России Антон Шипулин занял 24-е, 14-е и 16-е места и едва ли уезжает из Оберхофа довольным. Лучшим же результатом женской команды стало 13-е место Татьяны Акимовой в масс-старте, по ходу которого она, кстати, какое-то время лидировала. Камнем преткновения стала третья стрельба.

При этом на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле россияне собрали восемь медалей разного достоинства, три из которых — высшего достоинства. Победным дублем отметился вернувшийся после дисквалификации за допинг Александр Логинов. В женской гонке преследования россиянки заняли места с 1-го по 4-е. При этом приглашение в первую команду на следующий этап получила не Дарья Виролайнен, в активе которой первое и второе места, а Виктория Сливко. Ее мы увидим в Рупольдинге.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМРАЧЕВОЙ.

Главным событием Оберхофского этапа стало возвращение трехкратной олимпийской чемпионки и обладательницы Большого хрустального глобуса Дарьи Домрачевой. Их с Оле Эйнаром Бьорндаленом дочь Ксения родилась всего три месяца назад, но белорусская биатлонистка не скрывала, что намерена вернуться к активной соревновательной деятельности как можно скорее. 6 января она провела первую после почти двухлетнего перерыва гонку. В спринте она с двумя промахами заняла 37-е место, проиграв победительнице, Габриэле Коукаловой 2.02,8.

— Возвращение состоялось, но в первой гонке было тяжело, — сказала Домрачева во флеш-интервью. — Осторожничала на стрельбе. На трассе старалась придерживать себя, чтобы не остановиться. Волнение присутствовало.

В гонке преследования она поднялась на три позиции — стала 34-й. Сама она сказала, что не будет ждать от себя многого. Просто постарается прибавлять в каждой гонке.

МУЖСКОЙ СПРИНТ: НЕ ЖДАЛИ.

Доминирование Мартена Фуркада в мужском биатлоне настолько велико, что любая гонка, которую выигрывает не он, становится событием. Если он вообще не попадает в тройку лучше — событием вдвойне.

Подиум в спринте в Оберхофе — это вообще что-то удивительное. Юлиан Эберхарт до этого лишь дважды выигрывал гонки в Кубке мира. Михал Шлезингер в последний раз становился призером в гонке Кубка мира ровно год назад и Доминик Виндиш примерно столько же. Но именно они и завоевали медали в первой гонке года. А Фуркад оказался вне подиума впервые в сезоне.

ДВА ФИНИША ФУРКАДА.

Впрочем, француз взял свое в гонке преследования, которую выиграл с таким преимуществом, что позволил себе издевательски финишировать спиной вперед.

Днем позже, правда, об этом остались только воспоминания. В заключительной гонке недели Фуркад уступил в финишном створе сразу двум соперникам — немцам Симону Шемпу и Эрику Лессеру. Причем с последним его рассудил фотофиниш.

РУБЕЖ БАБИКОВА.

В гонке преследования Антон Бабиков отличился и со знаком «минус» — на третьем огневом рубеже оставил незакрытыми все пять мишеней. Биатлонист, впрочем, разумно объяснил произошедшее: придя в конце группы, он принял ветер на себя, защитив от него соперников. «Понял, что мне уже ничего не поможет», — констатировал он.
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