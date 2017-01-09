Возвращение Домрачевой и издевательство Фуркада. Рейтинг «СЭ»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

БОЙКОТА НЕ БУДЕТ.

В Оберхофе на первой неделе нового года говорили не только о спорте. Перед началом четвертого этапа по инициативе безоговорочного лидера Кубка мира француза Мартена Фуркада, чеха Михала Шлезингера и американца Лоуэлла Бэйли состоялась встреча, на которой спортсмены — лидеры своих команд пообщались в узком кругу, без тренеров и прочих помощников. О том, что обсуждалось за закрытыми дверьми, известно немного. В двух словах: бойкота соревнований со стороны элитных спортсменов не будет — эта идея никому не показалось здравой.

Более того, после встречи зазвучали мнения, что не стоит винить и косо смотреть на тех, против кого нет никаких доказательств. Даже непримиримый борец с допингом Мартен Фуркад сказал, что не стоит запрещать кому-то выходить на старт только потому, что он русский.

Созвучной оказалась и официальная позиция Международного союза биатлонистов. «Никакое решение не может быть принято без доказательств», — говорится в распространенном в субботу заявлении главы IBU Андреса Бессеберга. Чуть ранее норвежский функционер говорил, что меры будут приняты сразу после того, как наступит ясность, но исключительно в том случае, если для этого будут основания.

ТУТ ПУСТО, ТАМ ГУСТО.

Четвертый этап Кубка мира получился для российской команды худшим в сезоне. Россияне впервые в сезоне не смогли взять в шести гонках ни одной медали. А лучшим результатом осталось шестое место Антона Бабикова в преследовании, куда он поднялся с 18-й стартовой позиции. Лидер мужской сборной России Антон Шипулин занял 24-е, 14-е и 16-е места и едва ли уезжает из Оберхофа довольным. Лучшим же результатом женской команды стало 13-е место Татьяны Акимовой в масс-старте, по ходу которого она, кстати, какое-то время лидировала. Камнем преткновения стала третья стрельба.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BO9s8sZjIAe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Огонь-фото? Антона Бабикова поздравляет даже оберхофский снеговик? #obe17 #biathlon #биатлон (?: @andreyanosov)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-07T13:02:12+00:00">Янв 7 2017 в 5:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При этом на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле россияне собрали восемь медалей разного достоинства, три из которых — высшего достоинства. Победным дублем отметился вернувшийся после дисквалификации за допинг Александр Логинов. В женской гонке преследования россиянки заняли места с 1-го по 4-е. При этом приглашение в первую команду на следующий этап получила не Дарья Виролайнен, в активе которой первое и второе места, а Виктория Сливко. Ее мы увидим в Рупольдинге.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМРАЧЕВОЙ.

Главным событием Оберхофского этапа стало возвращение трехкратной олимпийской чемпионки и обладательницы Большого хрустального глобуса Дарьи Домрачевой. Их с Оле Эйнаром Бьорндаленом дочь Ксения родилась всего три месяца назад, но белорусская биатлонистка не скрывала, что намерена вернуться к активной соревновательной деятельности как можно скорее. 6 января она провела первую после почти двухлетнего перерыва гонку. В спринте она с двумя промахами заняла 37-е место, проиграв победительнице, Габриэле Коукаловой 2.02,8.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Darya Domracheva is getting ready for her comeback! <a href="https://t.co/V7cF68mjWJ">pic.twitter.com/V7cF68mjWJ</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/817364580754161664">6 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Возвращение состоялось, но в первой гонке было тяжело, — сказала Домрачева во флеш-интервью. — Осторожничала на стрельбе. На трассе старалась придерживать себя, чтобы не остановиться. Волнение присутствовало.

В гонке преследования она поднялась на три позиции — стала 34-й. Сама она сказала, что не будет ждать от себя многого. Просто постарается прибавлять в каждой гонке.

МУЖСКОЙ СПРИНТ: НЕ ЖДАЛИ.

Доминирование Мартена Фуркада в мужском биатлоне настолько велико, что любая гонка, которую выигрывает не он, становится событием. Если он вообще не попадает в тройку лучше — событием вдвойне.

Подиум в спринте в Оберхофе — это вообще что-то удивительное. Юлиан Эберхарт до этого лишь дважды выигрывал гонки в Кубке мира. Михал Шлезингер в последний раз становился призером в гонке Кубка мира ровно год назад и Доминик Виндиш примерно столько же. Но именно они и завоевали медали в первой гонке года. А Фуркад оказался вне подиума впервые в сезоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">And that's your podium for the men's sprint in Oberhof. <a href="https://twitter.com/hashtag/OBE17?src=hash">#OBE17</a> <a href="https://t.co/E5WIkcGHg6">pic.twitter.com/E5WIkcGHg6</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/817020254127853569">5 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДВА ФИНИША ФУРКАДА.

Впрочем, француз взял свое в гонке преследования, которую выиграл с таким преимуществом, что позволил себе издевательски финишировать спиной вперед.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">From 8th to 1st: <a href="https://twitter.com/martinfkde">@martinfkde</a> dominates the <a href="https://twitter.com/hashtag/OBE17?src=hash">#OBE17</a> pursuit! <a href="https://t.co/q8TqM0OlNq">pic.twitter.com/q8TqM0OlNq</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/817689486763130880">7 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Днем позже, правда, об этом остались только воспоминания. В заключительной гонке недели Фуркад уступил в финишном створе сразу двум соперникам — немцам Симону Шемпу и Эрику Лессеру. Причем с последним его рассудил фотофиниш.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment: <a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OBE17?src=hash">#OBE17</a> <a href="https://t.co/AJgPvvUrbv">pic.twitter.com/AJgPvvUrbv</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/818067829215744001">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РУБЕЖ БАБИКОВА.

В гонке преследования Антон Бабиков отличился и со знаком «минус» — на третьем огневом рубеже оставил незакрытыми все пять мишеней. Биатлонист, впрочем, разумно объяснил произошедшее: придя в конце группы, он принял ветер на себя, защитив от него соперников. «Понял, что мне уже ничего не поможет», — констатировал он.