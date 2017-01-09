Хинц: Когда Хаузер отдала мне свою палку, я не знала, что сказать
Немка Ванесса Хинц призналась, что её впечатлило благородство представительницы Австрии Лизы Терезы Хаузер, которая отдала ей свою палку в
масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
В итоге представительница Германии финишировала 21-й, а Хаузер сошла с дистанции.
«Лиза наступила на мою палку. Я сказала ей, что ничего страшного, но она была так добра, что отдала мне свою. В биатлоне есть справедливость, все друг другу помогают. Это был лучший пример проявления спортивного духа в моей карьере. Я не знала, что сказать. Я просто поблагодарила её», — цитирует Хинц NRK.
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