Хинц: Когда Хаузер отдала мне свою палку, я не знала, что сказать

В итоге представительница Германии финишировала 21-й, а Хаузер сошла с дистанции.



«Лиза наступила на мою палку. Я сказала ей, что ничего страшного, но она была так добра, что отдала мне свою. В биатлоне есть справедливость, все друг другу помогают. Это был лучший пример проявления спортивного духа в моей карьере. Я не знала, что сказать. Я просто поблагодарила её», — цитирует Хинц NRK.