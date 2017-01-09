Лучшая за 10 лет. Как Вишневская стала главной сенсацией в казахстанском биатлоне
На четвертом этапе Кубка мира она финишировала в шаге от пьедестала.
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Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская сотворила сенсацию на Кубке мира, заняв четвертое место в
Если говорить в целом, то нынешний сезон-2016/2017 для Галины Вишневской складывается очень удачно. В первый раз она попала в десятку на первом этапе, состоявшемся 27 ноября в Эстерсунде. В составе сборной Казахстана Галина заняла пятое место в супермиксте.
Там же, в Эстерсунде, через шесть дней Вишневская без единого промаха финишировала в спринте на семь с половиной километров с девятым временем.
Далее последовала череда гонок, на которых спортсменка не опускалась ниже 41-го места. Сенсационное выступление же биатлонистка показала на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Сначала Вишневская 7 января финишировала десятой на гонке преследования (10 километров). И уже на следующий день завершила
Подобные промежуточные результаты Вишневской позволили ей расположиться на 18-м месте общего зачета. В гонке преследования она в данный момент восьмая, в
Добавим, что следующий этап Кубка мира с 11 по 15 января в Рупольдинге, Германия.
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