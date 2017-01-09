Хаузер: Чувство вины было таким сильным, что я отдала Хинц свою палку

В итоге представительница Германии финишировала 21-й, а Хаузер сошла с дистанции.



«На подъёме я сломала палку Ванессы. Чувство вины было таким сильным, что я отдала ей свою палку. Не хотелось и после гонки чувствовать себя виноватой», — приводит слова Хаузер NRK.



В общем зачёте Кубка мира Хаузер занимает 13-е место, Хинц — 19-е.