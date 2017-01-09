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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28363431/
9 января 2017, 10:41 | Биатлон | Чемпионат.com

Хаузер: Чувство вины было таким сильным, что я отдала Хинц свою палку

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер рассказала, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) отдала свою палку немке Ванессе Хинц.

В итоге представительница Германии финишировала 21-й, а Хаузер сошла с дистанции.

«На подъёме я сломала палку Ванессы. Чувство вины было таким сильным, что я отдала ей свою палку. Не хотелось и после гонки чувствовать себя виноватой», — приводит слова Хаузер NRK.

В общем зачёте Кубка мира Хаузер занимает 13-е место, Хинц — 19-е.
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