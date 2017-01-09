Касперович: Планируется, что Волков выступит в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

В воскресенье Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав сборной на этап Кубка мира в Рупольдинге. У мужчин в него вошли Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Волков и Евгений Гараничев.

«В мужской команде состав очень ровный, стабильный. Алексей Волков, как мы планируем, будет стартовать в эстафете (в Рупольдинге). По остальным участникам эстафеты мы примем решение 10 января», — сказал Касперович, чьи слова приводит официальный сайт СБР.

На четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе у мужчин с 5 по 8 января состоялись три гонки — спринт, пасьют и масс-старт. Ни в одном из стартов россияне не поднимались на подиум. «У Матвея Елисеева была нервозность перед стартом спринтерской гонки — на ботинке поломалась скоба, с винтовкой были проблемы. Но мы будем решать, где ему стартовать, где пропускать, чтобы можно было подвести спортсмена к чемпионату мира. Посмотрим в Рупольдинге его функциональное состояние, сделаем биохимический анализ, чтобы ни в коем случае не перегрузить Матвея», — отметил Касперович.

«Что касается Антона Шипулина — конечно, все мы ждем от него высоких результатов, но нужно учитывать, что у него было недомогание на сборе. Возможно, он не полностью восстановился из-за пищевого отравления. Его самочувствие сказалось на выступлении», — добавил тренер.

По словам Касперовича, про Цветкова и Бабикова можно сказать, что «они проделали хороший объем работы, почувствовали вкус кубковых побед, они борются, диктуют, выходят на равных».