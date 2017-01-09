Касперович: Планируется, что Волков выступит в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Российский биатлонист Алексей Волков, как планируется, выступит в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.
В воскресенье Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав сборной на этап Кубка мира в Рупольдинге. У мужчин в него вошли Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Волков и Евгений Гараничев.
«В мужской команде состав очень ровный, стабильный. Алексей Волков, как мы планируем, будет стартовать в эстафете (в Рупольдинге). По остальным участникам эстафеты мы примем решение 10 января», — сказал Касперович, чьи слова приводит официальный сайт СБР.
На четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе у мужчин с 5 по 8 января состоялись три гонки — спринт, пасьют и
«Что касается Антона Шипулина — конечно, все мы ждем от него высоких результатов, но нужно учитывать, что у него было недомогание на сборе. Возможно, он не полностью восстановился
По словам Касперовича, про Цветкова и Бабикова можно сказать, что «они проделали хороший объем работы, почувствовали вкус кубковых побед, они борются, диктуют, выходят на равных».
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