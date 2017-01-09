Касперович остался доволен выступлением биатлонисток РФ на этапе КМ в Оберхофе

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На этапе Кубка мира в Оберхофе у женщин с 6 по 8 января состоялись три гонки — спринт, пасьют и масс-старт. Ни в одном из стартов россиянки не поднимались на подиум.

«Подводя итог выступления на этапе Кубка мира в Оберхофе, скажу, что был хороший, достаточно плотный этап. Я доволен выступлением девочек. Ульяна Кайшева меня порадовала — приехав с этапов Кубка IBU, она показала неплохую скорость. На этапах Кубка мира ей еще нужно ощутить уверенность. Она сама говорит, что ей очень понравилось, довольна своими выступлениями. Хотя, как я уже говорил, Оберхоф — самый сложный этап», — сказал Касперович, чьи слова приводит официальный сайт Союза биатлонистов России.

«После каникул и отдыха неизвестно, кто в каком состоянии находится. Тем более трасса там очень сложная. У остальных девочек тоже есть хороший сдвиг — наблюдается динамика в скорости и у Татьяны Акимовой, и у Ольги Подчуфаровой. В пасьюте, например, Ольга очень хорошо прошла последний круг, она справляется с нагрузками», — отметил он.

Касперович признал, что причиной промахов Акимовой, возможно, стали ошибки на изготовке.

«Конечно, на втором рубеже, на лежке, она (Акимова) работала очень долго, потеряла время. Хотя первый выстрел она сегодня (в масс-старте) просто здорово работала, наравне со всеми ведущими биатлонистками. Это меня очень радует. Выступление Ирины Услугиной пока очень сложно оценивать. Но она попала в пасьют, старалась. Мы дадим ей шанс выступить в Рупольдинге, чтобы уже четко определиться, кто будет выступать на чемпионате мира», — заявил специалист.