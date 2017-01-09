Мужская сборная России по биатлону осталась третьей в Кубке наций после 4-го этапа КМ
МОСКВА, 8 янв —
Р-Спорт. Мужская сборная России по биатлону сохранила третье место в Кубке наций после четвертого этапа Кубка мира, который завершился в воскресенье в немецком Оберхофе гонкой с масс-старта.
В рамках этапа в Оберхофе у мужчин и женщин состоялись пасьют,
В зачете Кубка наций у российских биатлонистов стало 2610 очков. Лидируют французы (2800 баллов), на второй позиции немцы (2685).
В женском Кубке наций россиянки (2371) опустились на пятую строчку, пропустив на четвертое место украинок (2378). Первую позицию делят француженки и немки (обе сборные — по 2845). Тройку замыкают чешки (2413).
Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами. При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.
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