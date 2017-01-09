Мужская сборная России по биатлону осталась третьей в Кубке наций после 4-го этапа КМ

В рамках этапа в Оберхофе у мужчин и женщин состоялись пасьют, масс-старт и спринт, но только последний вид идет в зачет Кубка наций. Лучший из россиян в спринтерской гонке Дмитрий Малышко показал 11-й результат. Максим Цветков оказался 13-м, Антон Бабиков — 18-м.

В зачете Кубка наций у российских биатлонистов стало 2610 очков. Лидируют французы (2800 баллов), на второй позиции немцы (2685).

В женском Кубке наций россиянки (2371) опустились на пятую строчку, пропустив на четвертое место украинок (2378). Первую позицию делят француженки и немки (обе сборные — по 2845). Тройку замыкают чешки (2413).

Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами. При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.