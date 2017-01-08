Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28359874/
8 января 2017, 20:27 | Биатлон | Sports.kz

Вишневская показала лучший результат Казахстана за всю историю масс-старта

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская заняла 4-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), обновив тем самым лучшее достижение казахстанских биатлонисток в этом виде программы, сообщает Sports.kz.

Казахстанская <span class=error>биатлонистка</span> Галина <span class=error>Вишневская</span> заняла 4-е место в <nobr>масс-старте</nobr> на этапе Кубка мира в <span class=error>Оберхофе</span> (Германия) обновив тем самым лучшее достижение казахстанских <span class=error>биатлонисток</span> в этом виде программы сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Этот результат стал лучшим для казахстанок за всю историю масс-старта. До этого наивысшим местом в дисциплине было 21-е — Марина Лебедева на этапе КМ в Оберхофе в сезоне-2010/11. Лучшим же результатом Вишневской в масс-старте было 22-е место — в сезоне-2015/16 на Чемпионате мира в Холменколлене (Норвегия) и в этом сезоне на этапе КМ в Нове-Место (Чехия).

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Пускарчикова Е.
Чехия
8.01.2017 16:40 Оберхоф (Германия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 37.20,5
2 Лаура Дальмайер Германия +31,5
3 Ева Пускарчикова Чехия +45,4
4 Галина Вишневская Казахстан +01.11,6
5 Юлия Джима Украина +01.12,6
6 Франциска Хильдебранд Германия +01.14,0
7 Селина Гаспарин Швейцария +01.27,7
8 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.39,9
9 Сьюзен Данкли США +01.43,5
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.46,6
Смотреть полные результаты гонки

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
08 января

Озвучена зарплата Максимовича в «Валенсии»

Тренер Головкина ждёт признания от критиков

Головкин победил в восьми номинациях по версии El Paso Times