Вишневская показала лучший результат Казахстана за всю историю масс-старта
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская заняла 4-е место в
масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), обновив тем самым лучшее достижение казахстанских биатлонисток в этом виде программы, сообщает Sports.kz.
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Этот результат стал лучшим для казахстанок за всю историю
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|8.01.2017 16:40
|Оберхоф (Германия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|37.20,5
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+31,5
|3
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+45,4
|4
|Галина Вишневская
|Казахстан
|+01.11,6
|5
|Юлия Джима
|Украина
|+01.12,6
|6
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.14,0
|7
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+01.27,7
|8
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.39,9
|9
|Сьюзен Данкли
|США
|+01.43,5
|10
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.46,6
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