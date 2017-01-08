Фролина: Корейцев тяжело понимать, россиянки мне ближе

Однако в целом своим выступлением в нынешнем сезоне спортсменка недовольна и считает, что способна на большее. Об особенностях корейской культуры, отношении с россиянками и допинге она рассказала в интервью корреспонденту «Чемпионата».



— Итогами этапа в Оберхофе вы довольны?

— Конечно, я довольна, что наконец смогла побороться, точнее, пока сделать вид, что борюсь за высокие места. Но своим физическим состоянием я по-прежнему недовольна. У меня нет скорости. Я пока могу только быстро ехать, а бежать не могу.



— Вы можете сказать о конкретных ошибках и как их исправить?

— Думаю, что в этом сезоне эти просчёты уже непоправимы. Но я знаю, над чем нужно работать, имею для этого желание и возможности и буду стремиться в этом году выйти на новый уровень. Хочу доказать, что меня рано списывать со счетов.

— Вам комфортно работать с Андреем Прокуниным?

— Комфортно. В ситуации, когда я нахожусь среди абсолютно незнакомых мне людей, другой культуры и другой цивилизации, это большой плюс, что мой тренер говорит со мной на одном языке. Мы с ним хорошо знакомы ещё по выступлениям за сборную России. Он не так давно закончил свою спортивную карьеру, поэтому нам легко понять друг друга.



— У вас в команде появилась ещё одна русскоязычная спортсменка — Екатерина Аввакумова. Она уже выступила на Кубке IBU. Вы рады появлению в команде соотечественницы или опасаетесь за усиление конкуренции?

— Я всегда спокойно относилась к таким вещам в моей работе. Биатлон — сугубо индивидуальный вид спорта, поэтому для меня главное здесь работать над собой и работать на себя. Я борюсь не столько с соперницами, сколько со своими возможностями и своими секундами. Я работаю над своими ошибками, делаю свой результат и думаю только о своём продолжении карьеры вне зависимости от того, кто выступает со мной в команде.



— С корейской частью команды как удаётся находить общий язык?

— Никак. Мне по-прежнему тяжело их понимать, да и я не очень стремлюсь к этому. Понимаю, что мы очень разные. Я только пытаюсь не доставлять им дискомфорта, а они в свою очередь не доставляют дискомфорта мне. Но во многих вещах — начиная с быта и заканчивая отношением к спорту — мы абсолютно разные. У нас совершенно разные спортивные традиции.



— В чём это выражается?

— Мои подходы к профессиональной деятельности отличаются от их. Сказывается наша базовая российская, во многом советская школа. Поэтому они живут своей жизнью, а я своей. Но при этом я не пытаюсь навязывать им своё мнение.



— Два дня подряд вы обгоняли всю сборную России. Это было приятно?

— Для меня это абсолютно непринципиально. Я нацелена работать над собой, а не искать в протоколе места россиянок. Ну, приятный факт, но благодаря моему результату, а не неудачам сборной России.



— В нынешней сборной не осталось почти никого, с кем вы тренировались. Общаетесь с нынешним составом российской сборной?

— Постольку поскольку. Мы обычно живём в разных отелях, поэтому пересекаемся только на трассе на тренировках. Со всеми я общаюсь без проблем, и ко мне после перехода в Корею отношение не поменялось.

— Разговоры о допинге в российском биатлоне вас обходят стороной или касаются как бывшей россиянки?

— Меня вся эта история не касается. По крайней мере не сталкивалась ни с разговорами, ни с косыми взглядами.

— Почему Коукалова не верит в чистоту ни одного российского биатлониста?

— Каждый имеет право верить во что хочет и свободно высказывать своё мнение. Если она так считает, это её дело. Но и я имею право выбирать, к кому прислушиваться, а на кого просто не обращать внимания.