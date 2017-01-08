Дальмайер: Рада вернуться в Оберхоф с подиумом
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала своё выступление в
масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, где она завоевала серебряную медаль.
«Рада вернуться в Оберхоф с подиумом. Тут много фанатов у меня и отличная атмосфера, но при этом чувствую давление трибун. Много людей поддерживало меня и помогало мне. Спринт и преследование я смотрела по телевизору дома и чувствовала себя прекрасно. После гонки я не чувствую расслабленности, потому что она была сложной даже после перерыва», — передаёт слова Дальмайер спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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