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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28359470/
8 января 2017, 19:43 | Биатлон | Чемпионат.com

Коукалова: Не думала, что смогу отстрелять на ноль единственной из 30 участниц

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свою победу в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«У меня не было такой цели — выйти сейчас на пик формы, так как моя цель — чемпионат мира, поэтому результат превзошёл все мои ожидания. Я не думала, что смогу отстрелять на ноль единственной из 30 участниц. Просто концентрировалась на положительном результате. Много раз я была на подиуме одна и радовалась этому, а сегодня рада разделить радость с Евой. Сегодня она мой герой. Я не нервничала по ходу гонки, даже надев жёлтую майку. Победа в общем зачёте Кубка мира не является моей целью, что помогает мне проще подходить к соревнованиям», — передаёт слова Коукаловой спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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