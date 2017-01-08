Впервые в сезоне сборная России по биатлону осталась без подиума на этапе КМ
Впервые за четыре этапа Кубка мира сезона-2016/17 сборная России по биатлону не сумела завоевать призовое место.
На четвёртом этапе в Оберхофе ни в одной гонке россияне не поднялись на подиум.
До этого на каждом из этапов хотя бы один спортсмен российской команды становился призёром — в Эстерсунде Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков стал вторым. В Поклюке Антон Шипулин завоевал две бронзы, а мужская сборная России — серебро в эстафете. В
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