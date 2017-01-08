Впервые в сезоне сборная России по биатлону осталась без подиума на этапе КМ

На четвёртом этапе в Оберхофе ни в одной гонке россияне не поднялись на подиум.



До этого на каждом из этапов хотя бы один спортсмен российской команды становился призёром — в Эстерсунде Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков стал вторым. В Поклюке Антон Шипулин завоевал две бронзы, а мужская сборная России — серебро в эстафете. В Нове-Место Шипулин стал обладателем уже двух серебряных медалей, Бабиков — бронзы в масс-старте, а Татьяна Акимова выиграла спринт и завоевала третье место в гонке преследования.