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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28359398/
8 января 2017, 19:31 | Биатлон | Чемпионат.com

Впервые в сезоне сборная России по биатлону осталась без подиума на этапе КМ

Впервые за четыре этапа Кубка мира сезона-2016/17 сборная России по биатлону не сумела завоевать призовое место.

На четвёртом этапе в Оберхофе ни в одной гонке россияне не поднялись на подиум.

До этого на каждом из этапов хотя бы один спортсмен российской команды становился призёром — в Эстерсунде Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков стал вторым. В Поклюке Антон Шипулин завоевал две бронзы, а мужская сборная России — серебро в эстафете. В Нове-Место Шипулин стал обладателем уже двух серебряных медалей, Бабиков — бронзы в масс-старте, а Татьяна Акимова выиграла спринт и завоевала третье место в гонке преследования.
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