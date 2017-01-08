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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28359322/
8 января 2017, 19:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Коукалова упрочила лидерство в общем зачёте КМ по биатлону, Акимова — 8-я

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, выигравшая масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, нарастила отрыв от второго места, на которое после гонки преследования опустилась немка Лаура Дальмайер.

Третью строчку занимает финка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова по-прежнему на восьмой позиции.

Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 479.
2. Лаура Дальмайер (Германия) — 464.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 448.
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — 426.
5. Доротея Вирер (Италия) — 356.
6. Франциска Хильдебранд (Германия) — 305.
7. Жюстин Бреза (Франция) — 299.
8. Татьяна Акимова (Россия) — 285.
9. Ева Пускарчикова (Чехия) — 280.
10. Марте Олсбу (Норвегия) — 270…
32. Екатерина Глазырина (Россия) — 112.
33. Ольга Подчуфарова (Россия) — 101…
60. Ульяна Кайшева (Россия) — 28…
62. Екатерина Шумилова (Россия) — 23…
64. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21…
67. Светлана Слепцова (Россия) — 17…
76. Ирина Услугина (Россия) — 8.
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