Коукалова упрочила лидерство в общем зачёте КМ по биатлону, Акимова — 8-я
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, выигравшая
масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, нарастила отрыв от второго места, на которое после гонки преследования опустилась немка Лаура Дальмайер.
Третью строчку занимает финка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт
1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 479.
2. Лаура Дальмайер (Германия) — 464.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 448.
4. Мари
5. Доротея Вирер (Италия) — 356.
6. Франциска Хильдебранд (Германия) — 305.
7. Жюстин Бреза (Франция) — 299.
8. Татьяна Акимова (Россия) — 285.
9. Ева Пускарчикова (Чехия) — 280.
10. Марте Олсбу (Норвегия) — 270…
32. Екатерина Глазырина (Россия) — 112.
33. Ольга Подчуфарова (Россия) — 101…
60. Ульяна Кайшева (Россия) — 28…
62. Екатерина Шумилова (Россия) — 23…
64. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21…
67. Светлана Слепцова (Россия) — 17…
76. Ирина Услугина (Россия) — 8.
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