Безмедальный Оберхоф

Первые посленовогодние старты получились для нашей команды весьма скомканными. Оберхофский этап стал первым в сезоне, на котором россияне не выиграли ни одной медали. Больше того, говоря откровенно, ни в одной из шести гонок команда Александра Касперовича на них даже не претендовала. В десятку-то попали лишь трижды: Антон Бабиков и Максим Цветков в пасьюте, да тот же Бабиков в масс-старте.

Огромной неожиданностью столь посредственное выступление сборной в Оберхофе назвать нельзя. Успешные для России сезоны здесь чередуются невзрачными. Скорее всего, это связано с особенностями подготовки. Ведь после первой части биатлонного года, завершившейся в декабре, требуется физически «перезарядить» спортсменов, чтобы к чемпионату мира они подошли в максимально возможной форме. И если нынешние старты были отданы на откуп этому, и команда выступала на фоне нагрузки, а в Хохфильцене сборная России предстанет свежей и «бегущей», то про Оберхоф никто и не вспомнит.

ДОВЕРЯЙТЕ КАЙШЕВОЙ!

Тем не менее, какие-то выводы можно сделать и по нынешнему этапу. В частности, в женской команде все более явно вырисовывается лидер — Татьяна Акимова. На фоне себя же образца этапа в Нове-Место она выступила невыразительно. Однако в спринте 26-летняя спортсменка была близка к десятке, а в масс-старте и вовсе представляла нашу страну в единственном числе.

С каждой гонкой все больше обживается в Кубке мира 22-летняя Ульяна Кайшева. Напомним, что в прошлом сезоне ей дали только один шанс — и тогда она стала лишь 62-й. Сейчас абсолютная чемпионка мира-2013 среди девушек проявила себя куда лучше: два 27-х места. Причем в преследовании Кайшева стала первой среди россиянок. И это при пяти промахах! Ульяна не скрывает, что пока сильно нервничает. Однако на лыжне она уже сейчас смотрится лучше многих из нашей основной команды. И все знают, что стрелять она умеет.

Все что ей сейчас нужно — стартовать, стартовать и еще раз стартовать на этапах Кубка мира. И уже в следующем сезоне в ее лице мы можем получить очень крепкую боевую единицу. У той же Акимовой на адаптацию ушел весь прошлый сезон. Впервые в двадцатку Татьяна заехала только на заключительном этапе в Ханты-Мансийске! А Кайшева свои первые гонки проводит увереннее подруги по команде. И если дать молодой спортсменке понять, что в нее верят — не словами, а делами, — и она перестанет трястись после каждого неудачного выстрела, опасаясь, что ее снова сошлют на Кубок IBU, мы увидим ее настоящий уровень.

Из остальных спортсменок выделяется разве что Ольга Подчуфарова. Да и то пока со знаком «минус». 47-е и 29-е места — совершенно не ее. А если сравнить эти результаты с теми, что она показывала в это же время в прошлом году, становится совсем грустно.

КАК БЫТЬ С ЛОГИНОВЫМ?

Главный вопрос этапа для России: что происходит с Антоном Шипулиным? Три промаха в спринте, пять в преследовании и четыре в масс-старте. Очевидно, что в стрельбе нашего лидера что-то сбилось. Причем очень серьезно. Антон мазал лежа и стоя, при ветре и штиле, в группе и в одиночку. Наверняка этому есть какое-то объяснение. Может, дело в винтовке, может, что-то с состоянием самого спортсмена. Хочется верить, что Андрей Гербулов причину уже нашел и к соревнованиям в Рупольдинге вместе со спортсменом успеет ее устранить.

Что примечательно, в прошлом году Шипулин на первом этапе после Нового года выступал примерно так же, как и сейчас. Однако на следующих двух этапах выиграл четыре медали, и за шесть гонок ни разу не опустился ниже пятого места.

В общем-то, радуют своей стабильностью Цветков и Бабиков. Они вне всяких сомнений очевидные претенденты на место в эстафете. Им бы еще чуть больше стабильности на огневом рубеже в ключевые моменты. Но это должно прийти в опытом.

К сожалению, не задалось в Оберхофе у Елисеева. Но прятать Матвея после этого в глубокий резерв, на мой взгляд, будет непростительной ошибкой. Его высокий потенциал очевиден, за Елисеевым будущее. Эстафета в Поклюке показала, что у него есть характер. Умение собираться Елисеев продемонстрировал и в Оберхофе, где после 95 места в спринте занял приличное 15-е в масс-старте. Ему, как и Кайшевой, нужны доверие и соревновательная практика.

Нельзя обойти внимание и Кубок IBU. Александр Логинов так рьяно бьется в дверь Кубка мира, что в ушах звенит у всех вплоть до Андерса Бессеберга. В Мартелло россиян оформил золотой дубль. Да как! В спринте он промахнулся дважды, но привез ближайшему преследователю (отработавшему на рубеже на «ноль») 44 секунды. В преследовании Александр не попал сразу четыре раза, но только упрочил свое итоговое преимущество. Предельно ясно, что Кубок Европы — соревнования не уровня Логинова. И в любое другое время его тут же взяли бы в основную команду. Однако сейчас по понятным причинам с возвращением отбывшего дисквалификацию спортсмена в первую сборную руководство СБР не торопится. И, увы, совсем не факт, что Александра мы увидим в Рупольдинге и Антерсельве. А очень бы хотелось….