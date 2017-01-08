Безмедальный Оберхоф
Женским
масс-стартом завершился четвертый этап Кубка мира. Татьяна Акимова стала 13-й. Таким образом, россияне уезжают из Оберхофа без медалей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первые посленовогодние старты получились для нашей команды весьма скомканными. Оберхофский этап стал первым в сезоне, на котором россияне не выиграли ни одной медали. Больше того, говоря откровенно, ни в одной из шести гонок команда Александра Касперовича на них даже не претендовала. В
Огромной неожиданностью столь посредственное выступление сборной в Оберхофе назвать нельзя. Успешные для России сезоны здесь чередуются невзрачными. Скорее всего, это связано с особенностями подготовки. Ведь после первой части биатлонного года, завершившейся в декабре, требуется физически «перезарядить» спортсменов, чтобы к чемпионату мира они подошли в максимально возможной форме. И если нынешние старты были отданы на откуп этому, и команда выступала на фоне нагрузки, а в Хохфильцене сборная России предстанет свежей и «бегущей», то про Оберхоф никто и не вспомнит.
ДОВЕРЯЙТЕ КАЙШЕВОЙ!
Тем не менее,
С каждой гонкой все больше обживается в Кубке мира 22-летняя Ульяна Кайшева. Напомним, что в прошлом сезоне ей дали только один шанс — и тогда она стала лишь 62-й. Сейчас абсолютная чемпионка мира-2013 среди девушек проявила себя куда лучше: два 27-х места. Причем в преследовании Кайшева стала первой среди россиянок. И это при пяти промахах! Ульяна не скрывает, что пока сильно нервничает. Однако на лыжне она уже сейчас смотрится лучше многих из нашей основной команды. И все знают, что стрелять она умеет.
Все что ей сейчас нужно — стартовать, стартовать и еще раз стартовать на этапах Кубка мира. И уже в следующем сезоне в ее лице мы можем получить очень крепкую боевую единицу. У той же Акимовой на адаптацию ушел весь прошлый сезон. Впервые в двадцатку Татьяна заехала только на заключительном этапе в
Из остальных спортсменок выделяется разве что Ольга Подчуфарова. Да и то пока со знаком «минус». 47-е и 29-е места — совершенно не ее. А если сравнить эти результаты с теми, что она показывала в это же время в прошлом году, становится совсем грустно.
КАК БЫТЬ С ЛОГИНОВЫМ?
Главный вопрос этапа для России: что происходит с Антоном Шипулиным? Три промаха в спринте, пять в преследовании и четыре в
Что примечательно, в прошлом году Шипулин на первом этапе после Нового года выступал примерно так же, как и сейчас. Однако на следующих двух этапах выиграл четыре медали, и за шесть гонок ни разу не опустился ниже пятого места.
В
К сожалению, не задалось в Оберхофе у Елисеева. Но прятать Матвея после этого в глубокий резерв, на мой взгляд, будет непростительной ошибкой. Его высокий потенциал очевиден, за Елисеевым будущее. Эстафета в Поклюке показала, что у него есть характер. Умение собираться Елисеев продемонстрировал и в Оберхофе, где после 95 места в спринте занял приличное 15-е в
Нельзя обойти внимание и Кубок IBU. Александр Логинов так рьяно бьется в дверь Кубка мира, что в ушах звенит у всех вплоть до Андерса Бессеберга. В Мартелло россиян оформил золотой дубль. Да как! В спринте он промахнулся дважды, но привез ближайшему преследователю (отработавшему на рубеже на «ноль») 44 секунды. В преследовании Александр не попал сразу четыре раза, но только упрочил свое итоговое преимущество. Предельно ясно, что Кубок Европы — соревнования не уровня Логинова. И в любое другое время его тут же взяли бы в основную команду. Однако сейчас по понятным причинам с возвращением отбывшего дисквалификацию спортсмена в первую сборную руководство СБР не торопится. И, увы, совсем не факт, что Александра мы увидим в Рупольдинге и Антерсельве. А очень бы хотелось….
ОБЕРХОФ (Германия). Кубок мира. Женщины.
1. Коукалова (Чехия) — 37.20,5 (0 шт. кругов). 2. Дальмайер (Германия) — отставание 31,5 (1). 3. Пускарчикова (Чехия) — 45,4 (0). 4. Вишневская (Казахстан) — 1.11,6 (1). 5. Джима (Украина) — 1.12,6 (3). 6. Ф. Хильдебранд (Германия) — 1.14,0 (2)… 13. АКИМОВА — 1.52,1 (3).
Общий зачет. 1 (1). Коукалова — 479 (+60). 2 (3). Дальмайер — 464 (+54). 3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) — 448 (+34). 4 (4).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter